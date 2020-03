DIRECT. JO 2020 : regardez la cérémonie d'allumage de la flamme olympique à Olympie

Malgré les quelques doutes émis sur la tenue des Jeux olympiques aux dates initialement prévues à Tokyo, la flamme olympique débute sa course jeudi 12 mars à l'occasion de la cérémonie d'allumage qui se déroule sur le site antique grec d'Olympie. Un événement que vous pouvez voir à partir de 10 heures sur notre site franceinfo.fr.

• Une cérémonie sans public. L'allumage de la torche olympique se déroulera sans spectateurs. Les organisateurs ont décidé de réduire considérablement le format de la cérémonie, en raison des craintes liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Seule une centaine d'invités accrédités assisteront au spectacle, contre des milliers habituellement.

• Départ pour Tokyo dans 7 jours. A l'issue de la cérémonie, la flamme parcourra la Grèce pendant sept jours, elle traversera 37 villes et 15 sites archéologiques, couvrant 3 500 km, et sera portée par 600 coureurs. Elle finira son parcours grec le 19 mars, et sera transmise aux organisateurs tokyoïtes. La torche prendra ensuite la direction du Japon où doivent se dérouler les Jeux olympiques du 24 juillet au 9 août.

• Une femme en première relayeuse. Pour la première fois dans l'histoire du relais de la torche olympique, une femme initiera le parcours de la flamme. La Grecque Anna Korakaki, championne olympique, d'Europe et du monde de tir au pistolet, a été choisie à l'unanimité par le Comité olympique pour débuter le relais. Elle sera la première des 600 coureurs à porter la flamme en Grèce.