Judo : Tenny Riner, une star au Japon

Conquérir un troisième titre olympique au pays du Soleil Levant. C'est désormais le rêve, l’obsession de Teddy Riner. Alors, pour se préparer aux Jeux olympiques, c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers le pays du judo. Car le Japon fascine le Guadeloupéen depuis le plus jeune âge. Il y est déjà venu à plus de 40 reprises. Mais cette fois, Teddy Riner est venu chercher des adversaires à sa taille, capable de le préparer au mieux à ses rêves de médaille.

Décrocher un troisième titre olympique

"C'est un double objectif. Réussir au Japon mais être aussi une troisième fois champion olympique. Donc ça me tient à cœur et je vais m'employer pour ça", explique le judoka. Pour réaliser ce que représenterait une médaille d'or en judo sur le sol japonais, direction un endroit mythique : le kodokan, berceau historique de la discipline. Dans ce lieu considéré comme La Mecque du judo, il existe une pièce dédiée aux gloires de la discipline. Un panthéon où trône déjà fièrement David Douillet, double champion olympique, et qui devrait bientôt accueillir un autre Français.

