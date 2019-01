"L'objectif c'est d'aller gagner à Tokyo" : après une année d'absence, Teddy Riner est de retour à l'entraînement

Teddy Riner de retour à l'entraînement ! Après une pause d'un an, le colosse dix fois champion du monde et double champion olympique a repris le chemin des tatamis en janvier. Une reprise en douceur à l'Insep (Institut national du sport) "pour redécouvrir son corps" et connaître son état de forme avant d'entamer une année chargée. En 2019, Teddy Riner disputera les championnats du monde au Japon. Il a surtout en ligne de mire les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

franceinfo : vous êtes de retour sur les tatamis après un an, qu'avez-vous fait pendant vos vacances ?

Teddy Riner : J'ai pris beaucoup de repos, ça fait du bien. J'ai voyagé, j'ai pris du temps pour aller voir ma famille un peu partout. Je me suis occupé de madame pendant sa grossesse. Franchement, j'ai profité. Mais en même temps, le deal avec les entraîneurs, c'était de revenir sur certains stages, il y avait parfois de gros moments d'entraînement. Ça a permis aussi de régler les bobos et d'y voir plus clair sur la prévention pour tenir jusqu'en 2024.

Ça fait plaisir de reprendre ?

Ah oui, je prends du plaisir à revenir et à redécouvrir mon corps et mon niveau, savoir où je me situe. Donc oui, tout ça c'est cool.

Quels sont vos objectifs dans les prochaines semaines ?

C'est de tomber le poids et de revenir très rapidement à mon meilleur niveau en judo et d'attaquer les compétitions le plus tôt possible.

Tokyo 2020, ça vous inspire quoi ?

C'est là où mon sport est né. L'objectif est d'aller gagner une belle médaille d'or olympique à Tokyo. Ça serait historique et ça ferait de moi le seul à détenir autant de titres dans mon sport. C'est plein d'excitation mais avant il faut déjà retrouver son meilleur niveau et là l'excitation viendra tout seul.