Marie Bochet aux jeunes en situation de handicap : \"Lancez-vous, ce sera forcément une expérience positive\"

La skieuse Marie Bochet était la porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Les quatre médailles d’or qu’elle y a remporté s’ajoutent à ses quatre titres olympiques de Sotchi en 2014.

De retour de Corée du Sud, où les français ont remporté 20 médailles aux Jeux paralympiques, la skieuse veut encourager les jeunes en situation de handicap à se mettre au sport, selon elle "la plus belle école de la vie" : "On apprend à se connaître, à connaître nos limites, à connaître notre corps et on apprend à connaître des personnes aussi". Des rencontres enrichissantes et positives "qui font grandir".

Une médiatisation bénéfique

Marie Bochet veut faire évoluer les mentalités des personnes en situation de handicap, qui n’est pas une "limite" mais une "ouverture sur de nouvelles aventures", mais aussi des personnes valides : "Il faut ouvrir les mentalités sur le handicap en France (…) les personnes handicapées sont quand même capables de jolies choses."

Pour changer les mentalités et éviter les préjugés, elle se félicite de la médiatisation du handisport : "On est de plus en plus visibles dans les médias et les gens entendent de plus en plus parler de nous." Une médiatisation à laquelle ont fortement participé les succès des athlètes français aux Jeux paralympiques de Pyeongchang.