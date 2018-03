Jeux paralympiques : Cécile Hernandez (snowboard) et Benjamin Daviet (biathlon) apportent deux nouvelles médailles d'argent à la France

Les deux athlètes avaient déjà été récompensés à Pyeongchang. La moisson continue pour l'équipe de France.

C'est la deuxième médaille pour elle, la quatrième pour lui. Aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, Cécile Hernandez et Benjamin Daviet ont apporté, vendredi 16 mars, deux nouvelles médailles d'argent à l'équipe de France. La première a terminé deuxième du "banked slalom" (debout) en snowboard, le second a été récompensé sur le biathlon 15 km (debout).

Ces deux médailles sont les 14e et 15e pour l'équipe de France, qui améliore chaque jour un peu plus le record des Jeux paralympiques de Sotchi (12 médailles en 2014). Cécile Hernandez avait déjà remporté le bronze en snowboard cross. Benjamin Daviet a lui été titré sur en ski nordique 7,5km et biathlon 12,5km. Le skieur français avait également remporté l'argent en ski de fond 20km.