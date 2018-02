Corée du Sud : grande vague de froid à deux jours des Jeux olympiques

À la montagne, sur les sites olympiques de Pyeongchang, comme dans le reste de la Corée du Sud, la météo est le sujet de préoccupation du moment. À la télévision, les reportages se succèdent sur le froid sibérien qui fait grelotter le pays : les températures oscillent entre -13 et -22 degrés. Sur les pistes, beaucoup de vent, les skieurs souffrent. Pyeongchang est un véritable congélateur à ciel ouvert. Pour les ouvriers chargés de peaufiner les dernières installations sportives, tous les moyens sont bons pour se réchauffer.

La cérémonie d'ouverture s'annonce glaciale

À l'entraînement, les sportifs des jeux d'hiver s'acclimatent tant bien que mal. Ces Jeux olympiques pourraient être les plus froids de l'histoire, même si les températures devraient s'adoucir dès la première semaine. Le problème majeur sera sans doute la cérémonie d'ouverture, en extérieur, qui retracera vendredi 9 février l'histoire des deux Corée et le réchauffement des relations entre les peuples et qui devrait se dérouler dans une atmosphère pour le moins glaciale.

