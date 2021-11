Handisport : Théo Curin réussit sa traversée du lac Titicaca

Amputé de ses quatre membres, Théo Curin a traversé le lac Titicaca avec deux coéquipiers. Une épopée de 122 kilomètres entre la Bolivie et le Pérou, dans des conditions dantesques.

Dimanche 21 novembre, sur l’île de Los Uros au Pérou, le nageur Théo Curin a atteint son objectif. Le Français, amputé de ses quatre membres, a réussi à traverser le lac Tititcaca. Accompagné par deux autres nageurs, ils ont réalisé une épopée de 122 kilomètres entre la Bolivie et le Pérou, qui aura finalement duré 11 jours. C’est une première dans l’histoire.

Des conditions difficiles

Sur place, leurs familles les attendaient pour les féliciter. De nombreux Péruviens sont aussi venus les acclamer. À eux trois, en se relayant, ils ont défié des conditions dantesques : de la pluie, de la grêle et des orages impressionnants. Pour réaliser un tel exploit, ils se sont entraînés durant un an. En parcourant un tel périple, les athlètes ont voulu faire passer un message : respecter et préserver l’environnement.