Handball : les Bleues corrigent la Slovénie en qualifications pour l'Euro 2024

En pleine bourre. Après le titre mondial acquis en décembre dernier, les handballeuses françaises se sont retrouvées pour un match de qualification à l'Euro 2024 face à la Slovénie, remporté sans trembler (35-20) jeudi 29 février à Velenje (Slovénie). Les Bleues n'avaient qu'un court avantage à la mi-temps (13-11), mais ont retrouvé leur efficacité en seconde période pour finir par l'emporter largement.

De quoi remporter haut la main la première manche chez leur plus sérieux adversaire dans ce groupe 2, qui compte également les faibles Italie et Lettonie, battues respectivement 50-16 et 55-8, et dont les deux premiers seront qualifiés pour l'Euro.

VICTOIRE ! 🇸🇮 20-35 🇫🇷



Excellente deuxième période des BLEUES qui s'imposent face aux Slovènes et qui se qualifient d’ores et déjà pour l'EHF EURO 2024 💪🔥



Rendez-vous dimanche à Orléans pour une nouvelle confrontation entre ces deux nations 🇫🇷⚡🇸🇮#BleuetFier pic.twitter.com/TmrTDk58K8 — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) February 29, 2024

Pour l'occasion, 17 des 18 joueuses qui ont remporté le Mondial ont été rappelées pour la double confrontation contre la Slovénie. Seule la gardienne Camille Depuiset, blessée, manque à l'appel. "Quand on a un groupe champion du monde (...) et que la compétition s’est bien passée, il n’y pas de raison de modifier le groupe pour cette confrontation très intéressante, expliquait Olivier Krumbholz, sélectionneur des Bleues, avant le match. De plus, nous sommes sur une période d’invincibilité conséquente que nous aimerions prolonger. C’est pourquoi nous allons faire confiance aux championnes du monde."

La dernière défaite française remonte au 20 novembre 2022, lors du match pour la 3e place de l'Euro 2022 contre le Monténégro (25-27). L'Euro 2024 se déroulera en Hongrie, en Autriche et en Suisse, entre le 28 novembre et le 15 décembre. D'ici là, les Bleues s'avanceront en favorites pour les Jeux olympiques de Paris 2024.