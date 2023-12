Mondial de hand : les Bleues en finale après leur démonstration face à la Suède

Un petit virus s’était invité au sein du groupe France ces derniers jours, touchant plusieurs de ses cadres, mais c’est la fièvre du vendredi soir qui a porté les Bleues, vendredi 15 décembre. Les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont fait qu'une bouchée de la Suède en demi-finales du Mondial (37-28). Brillantes défensivement et inspirées offensivement, les Françaises ont donné mal à la tête à leurs adversaires et décroché leur billet pour la finale, dimanche contre la Norvège.

Les Bleues ont appris de leurs erreurs. En difficulté contre la République tchèque lors de la première période du quart de finale, elles ont entamé le match pied au plancher contre les Suédoises, sans solution face à une défense imperméable et une Laura Glauser infranchissable (6 arrêts sur les 8 premiers tirs cadrés). Complètement dépassée, la Suède a tenté d’inverser la dynamique en posant deux temps-morts dans les 12 premières minutes, mais rien n’y a fait et les Françaises ont poursuivi leur démonstration avec un écart de 10 buts déjà atteint après 17 minutes de jeu.

Médaille assurée à huit mois des Jeux olympiques

Le gouffre s'est un peu réduit avant la pause, bouclée sur le score de 19-11, mais les Bleues n’ont jamais été inquiétées. Tamara Horacek a fait parler la puissance et la précision de son poignet, avec 9 buts inscrits sur 10 tirs. "Les batteries étaient très basses et on était un peu inquiètes avant ce match, mais c’est le collectif qui a parlé. On a puisé dans l’énergie qu’il restait et c’est avec le cœur et la tête qu’on gagne ce match", s’est félicitée la meilleure buteuse du match au micro de beIN Sports.

Les Bleues sont reçues 7/7 avec sept victoires en sept demi-finales des championnats du monde. La médaille est assurée, mais il leur faudra aller chercher une troisième étoile, après leurs titres de 2003 et 2017. Dimanche, en finale, elles retrouveront la Norvège, qu’elles ont déjà battue lors du tour principal (24-23). Un adversaire qui s'est arraché pour éliminer le Danemark en prolongation lors de sa demi-finale (29-28) et qui n'aura pas l'ascendant psychologique.