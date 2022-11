DIRECT. France-Norvège : les Bleues rêvent d'une nouvelle finale... Suivez la demi-finale de l'Euro 2022 de handball

Pour la 500e d'Olivier Krumbholz à la tête des Bleues, les Françaises visent leur troisième finale de rang dans un Euro. Pour cela il faudra se défaire de la Norvège, vendredi à partir de 20h30.

Duel de cadors en vue. Les handballeuses françaises affrontent la Norvège, vendredi 18 novembre à Ljubljana (Slovénie), en demi-finale du championnat d'Europe. Dans cette affiche digne d'une finale avant l'heure, les Bleues, championnes olympiques à Tokyo, partent avec le plein de confiance puisqu'elles ont remporté leurs six premiers matchs du tournoi. Si la Norvège a dû se contenter de la deuxième place de leur poule lors du tour principal, en raison d'une défaite face au Danemark (29-31), elle avait eu raison des Tricolores en finale des derniers Euro et Mondiaux.

Les Françaises savent donc à quoi s'en tenir et voudront conjurer le mauvais sort pour le 500e match d'Olivier Krumbholz à leur tête. Le sélectionneur pourra d'ailleurs compter sur ses cadres, comme Cléopatre Darleux et Pauletta Foppa, pour cette demi-finale puisqu'elles ont pu souffler lors de la dernière rencontre contre l'Espagne (36-23). Si elles se qualifient, les Bleues affronteront les gagnantes de Danemark-Monténégro, dimanche, avec l'espoir de remporter leur second titre européen après celui de 2018.