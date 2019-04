Golf : Tiger Woods revient au sommet

Tiger Woods laisse exploser sa joie à Augusta, en Géorgie (États-Unis). ll vient sûrement de signer le plus bel exploit de sa carrière. À 43 ans, il remporte son 15e titre du Grand Chelem. Il ne s'était plus imposé dans un tournoi majeur depuis l'US Open de 2008. Une victoire impensable il y a encore quelques mois, car Tiger Woods revient de loin.

Incroyable come-back

Il a enduré quatre opérations du dos entre 2014 et 2017 et plusieurs déboires judiciaires. En 2009, la presse révèle ses nombreuses infidélités. Puis, quelques années plus tard, en 2017, le revoilà arrêté, endormi au volant sous l'emprise de médicaments et d'antidépresseurs. L'ancien roi du golf a désormais retrouvé sa place au sommet. En 18 mois, il est remonté de la 668e place à la 12e dans le classement mondial. Tiger Woods signe l'un des plus incroyables come-back de l'histoire du sport.