Golf : Scottie Scheffler, le nouveau numéro un mondial à l'assaut du Masters d'Augusta

Justin Thomas, Jon Rahm, Dustin Johnson, Jordan Spieth, Rory McIlroy ou encore le tenant du titre Hideki Matsuyama : la liste des prétendants à la victoire sur le 86e Masters d'Augusta, qui débute jeudi 7 avril jusqu'au dimanche 10, est longue. Mais il faut désormais ajouter un nouveau nom que pas grand monde n'aurait imaginé il y a encore un peu moins de deux mois : Scottie Scheffler.



Le 6 février dernier, l'Américain de 25 ans n'était alors que le 15e joueur mondial. Malgré son très bon rang, Scottie Scheffler n'avait encore jamais remporté un seul tournoi sur le PGA Tour depuis son accession en 2020.

Deux mois de folie

Tout a changé et s'est subitement accéléré pour le Texan lors de ces deux derniers mois. Il a gagné son premier tournoi au WM Phoenix Open, avant d'enchaîner un nouveau succès deux semaines plus tard sur le Arnold Palmer Invitational. Enfin, le 27 mars, lors du dernier tournoi précédant le Masters, Scheffler s'est imposé une nouvelle fois, au Championnat du monde de match-play, tout en s'emparant pour la première fois de sa carrière du trône de numéro un mondial. Il est devenu le sixième plus jeune joueur à décrocher le Graal grâce à sa forme éblouissante : trois succès sur les cinq derniers tournois auxquels il a pris part.

The rise of Scottie Scheffler continues pic.twitter.com/NcuTfOd2Zr — PGA TOUR (@PGATOUR) March 27, 2022

"C'est au-delà de mes rêves", avait-il glissé lors de la remise du trophée du World Golf Championship de match-play, avant de fondre en larmes. Le symbole était d'autant plus beau que le golfeur est devenu numéro un mondial à Austin (Texas), sur les lieux de son cursus universitaire, à l'Université du Texas et à quelques encablures de Dallas, son lieu de résidence. "Ce n'est pas que je ne me sentais pas capable d'atteindre cet objectif, mais disons que j'ai grandi au Royal Oaks (un parcours de golf de Dallas), en portant des pantalons longs pour aller au practice, parce que je voulais devenir golfeur professionnel. C'était ça mon rêve", explique-t-il.

"Je rêvais d'être là, j'ai toujours été férocement compétitif et pouvoir jouer ici était déjà un objectif en soi. Le classement n'a jamais traversé mon esprit." Scottie Scheffler en conférence de presse

Comment expliquer alors que Scottie Scheffler soit passé du "très bon joueur qui ne gagne pas" en 64 tournois sur le PGA Tour, au meilleur joueur de ce début de saison ? "J'ai toujours senti que je pouvais gagner un tournoi, déclarait-il dans le Texas Monthly, le 29 mars. Mais une fois que vous atteignez cet objectif, c'est un peu différent. Les erreurs ne pèsent plus autant sur moi que dans dans le passé." En d'autres termes, une confiance folle l'habite.

Mais au-delà de son mental, ses récentes victoires sont avant tout le fruit de son talent indéniable. S'il a éclaté au grand jour pour sa troisième saison sur le PGA Tour, le natif de Ridgewood, dans le New Jersey, ne vient pas de nulle part. Avant même d'entrer à l'université, il remporte l'US Junior Amateur en 2013, succédant ainsi au palmarès à des joueurs de renom comme Tiger Woods ou Jordan Spieth.

Première participation en Majeur à 20 ans

Son palmarès s'étoffe pendant ses quatre années à l'Université du Texas où il s'adjuge trois tournois du très dense championnat Big 12, et participe à son premier tournoi Majeur en 2016. Quelques jours avant ses 20 ans, Scottie Scheffler n'est pas impressionné et se classe 7e à l'issue du premier tour, parmi les grands noms du circuit. Il manquera malheureusement le cut le lendemain mais le rendez-vous est pris.

Pour couronner le tout, il participe en 2017 à la Walker Cup, l'équivalent de la Ryder Cup pour les amateurs. Une preuve de la reconnaissance de son talent alors qu'il côtoie dans l'équipe américaine Will Zalatoris (29e mondial) et Collin Morikawa (3e mondial, vainqueur de l'US PGA 2020 et du British Open 2021).

À son arrivée sur le PGA Tour en 2020, deux ans après être passé professionnel, Scottie Scheffler joue souvent placé. Il grimpe à deux reprises sur le podium dès sa première saison et termine 4e pour sa première participation à l'US PGA, l'un des quatre tournois Majeurs.

Already a winner this week, Scottie Scheffler is in good spirits ahead of the 86th Masters. #themasters pic.twitter.com/8Gx1tXqJ2f — The Masters (@TheMasters) April 5, 2022

Sélection en Ryder Cup

La saison suivante est encore un bon cru, à tel point que le capitaine de l'équipe américaine de Ryder Cup Steve Stricker décide de le sélectionner. Scheffler jouera un rôle déterminant dans la victoire de son équipe face à l'Europe (19-9) en ramenant deux points de la victoire et un match nul. Sur son seul match en individuel, il se paie le luxe de battre le numéro un mondial d'alors, l'Espagnol Jon Rahm.

À l'aube du 86e Masters d'Augusta, c'est bien lui le nouveau numéro un mondial. 19e pour ses débuts ici en 2020, 18e en 2021, le Texan aspire à un bien meilleur résultat cette année. Il est d'ailleurs le premier joueur à se présenter au départ d'Augusta avec trois victoires dans la saison depuis Dustin Johnson en 2017.

"C'est juste un parcours sur lequel je me sens très bien", a-t-il sobrement commenté en conférence de presse, mardi. Réponse dimanche soir pour savoir si Scottie Scheffler a franchi le dernier cap qui manque à sa carrière : une victoire en Majeur.