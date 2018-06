VIDEO. Joueur hors-norme, entraîneur victorieux… Qui est Zinédine Zidane ?

Il a laissé une empreinte indélébile dans le football français. Zinédine Zidane - Yazid Zidane de son vrai nom - naît en 1972 dans les quartiers nord de Marseille. Le ballon rond prend très tôt une place importante dans sa vie. À 9 ans, il devient capitaine de l’équipe de football de son quartier. Trois ans plus tard, le jour de ses 12 ans, il est ramasseur de balles pendant la demi-finale de l’Euro 1984 qui oppose la France au Portugal au stade Vélodrome à Marseille.

C’est à 15 ans qu’il intègre l’AS Cannes, son club formateur. Sept ans plus tard, il réalise le rêve de tout jeune joueur professionnel en étant sélectionné pour la première fois en équipe de France. Dès son premier match, il marque deux buts. À 26 ans, Zinédine Zidane marque deux buts en finale de la Coupe du monde de football. Il offre ainsi sa première étoile à la France qui remporte le trophée tant convoité. "On s’est échangé des mots en se disant qu’on était champion du monde, qu’il fallait qu’on réalise quoi, que c’était la plus belle chose pour un footballeur", raconte-t-il.

Le coup d’arrêt

Si la carrière internationale de Zinédine Zidane a été auréolée de succès - avec un titre mondial et un titre européen deux ans plus tard -, sa fin restera également les anales. En effet, à 36 ans, alors qu’il mène la France une nouvelle fois en finale de la Coupe du Monde, le match prend une tournure inattendue. En réaction à des insultes proférées à l'encontre de sa famille, le numéro 10 français donne un coup de tête au joueur italien Marco Materazzi et se fait exclure.

Sa carrière s’achève donc sur un geste "dont il n’est pas fier" mais qu’il dit ne pas regretter. Quelques mois plus tard face à Claire Chazal, il racontera : "Parce que si je le regrettais ça voudrait dire que je donne raison à tous ces mots que cette personne m’a dit et ça, je ne peux pas l’accepter.".

Real Madrid - Zidane : une alchimie de longue date

Après un parcours brillant sous le maillot madrilène, Zinédine Zidane rejoint l’encadrement de son ancien club en 2013. Il est d’abord aux manettes de l’équipe B puis il rejoint la tête de l’équipe première en 2016 après le départ de Raphael Benitez. La magie opère puisque l’entraîneur-star réalise un triplé avec les "Merengues" en remportant trois Ligue des champions consécutives : une première pour un entraîneur.

Finalement, Zinédine Zidane met fin à l’aventure de manière soudaine. Le 31 mai 2018, il annonce sa démission du poste d’entraîneur du Real Madrid, seulement 5 jours après le treizième sacre européen de la "Maison Blanche". En conférence de presse, il fait part de sa décision par ces mots : "Je sais que c'est un moment un peu bizarre, mais je crois que c'est un moment important et qu'il fallait le faire pour tout le monde.".