VIDEO. Regardez en avant-première le documentaire "Footballeur et homo, au cœur du tabou"

Yoann Lemaire s'est fait virer de son club amateur en 2010, après avoir révélé qu’il était homosexuel. Avec Footballeur et homo, au cœur du tabou, un documentaire réalisé avec Michel Royer et diffusé mardi 14 mai dans "Infrarouge", sur France 2, l'ancien joueur interroge les rapportscompliqués entre le sport et l'homosexualité, l’homophobie et la différence. Un film à voir en avant-première samedi 11 et dimanche 12 mai sur franceinfo.fr.

Yoann Lemaire et Michel Royer sont allés à la rencontre de différents acteurs du football : des dirigeants de club, des journalistes, des joueurs amateurs, professionnels ou retraités, mais également celles de champions du monde comme Antoine Griezmann, Didier Deschamps, Fabien Barthez ou Laurent Blanc.

Depuis deux ans, Yoann Lemaire tente aussi d'ouvrir le débat à travers son association Foot Ensemble, dont l'objectif d'évoquer l'homosexualité dans le foot, sensibiliser au maximum dans les centres de formation, les clubs amateurs ou encore les lycées.

En écho à la Journée internationale contre l’homophobie, France Télévisions poursuit son engagement dans la lutte contre les discriminations et s’implique dans le combat contre l’homophobie, notamment dans le sport.