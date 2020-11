VIDEO. Mort de Diego Maradona : le "but du siècle" contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique vu sous un angle nouveau

[Diego Maradona est mort mercredi 25 novembre, a annoncé son porte-parole. La légende argentine a succombé à un arrêt cardio-respiratoire, rapporte le quotidien La Nacion (lien en espagnol).]

>>Suivez notre direct sur la mort de Diego Maradona

Le 22 juin 1986, l'Argentin Diego Maradona a marqué les esprits des amateurs de football en inscrivant un but d'anthologie contre l'Angleterre, en quart de finale de la Coupe du monde au Mexique. Près de trente ans après ce but, encore incroyable pour les fans, et même pour les footballeurs professionnels, une vidéo virale propose un angle inédit.

Une prise de vues derrière la cage de Peter Shilton, le gardien de but anglais, un ralenti et un air de tango soulignent le talent de dribbleur du Pibe de oro ("le gamin en or"). Diego Maradona élimine la défense anglaise, joueur après joueur, de son pied gauche de génie.

Le qualificatif de "but du siècle" accolé à cette performance par la presse mondiale de l'époque n'est pas usurpé au vu de ces images. L'artiste du ballon rond a, dans sa carrière, marqué d'autres buts fantastiques, mais celui-ci reste, sans conteste, le plus beau.