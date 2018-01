Un supporter de l'OM sauvé in extremis du suicide après la mobilisation des internautes

Un jeune homme avait annoncé vouloir mettre fin à ses jours sur Twitter. La police a pu intervenir à temps grâce au signalement des internautes.

La mobilisation des internautes a sûrement sauvé une vie. Jeudi 24 janvier, dans la soirée, un étudiant publie un message annonçant son suicide sur son compte Twitter : "Coucou la #TeamOM. Je mets fin à ma vie ce soir (...) Merci à l’OM pour avoir été la seule source de bonheur dans ma vie." Des internautes repèrent le message et préviennent la police, qui intervient à temps pour sauver le jeune homme. Il a été transféré aux urgences après une tentative de suicide. Ses jours sont maintenant hors de danger, précise Le Parisien.

Capture d'écran du tweet du supporter de l'OM. (TWITTER)

Dès la publication du message du jeune homme, internautes anonymes et supporters de l'Olympique de Marseille se sont mobilisés pour tenter de le dissuader. "Louis, reviens à la raison, reste avec nous, de belles choses t'attendent, crois-moi", lui a répondu le commentateur sportif Philousport. "On parle en MP si tu veux, mais arrête tes conneries", a réagi de son côté René Malleville, supporter emblématique de l'OM.

Un soutien psychologique pour ses camarades

La mobilisation s'est aussi faite du côté de l'Institut européen du journalisme, où le jeune homme fait ses études. "Je passais une soirée avec des amis quand j’ai reçu des messages de Bruce Toussaint (Franceinfo) et Mohamed Bouhafsi (RMC), qui interviennent chez nous. Je suis rapidement passée à l’école pour retrouver ses coordonnées et les transmettre le plus rapidement possible à la police", a expliqué Magali Bonavia, directrice de l’IEJ, au Parisien.

La directrice de l'école a aussi indiqué être la recherche d'un psychologue pour intervenir auprès de ses camarades de classe, qui sont choqués.