Supercoupe d'Europe : buteur pour ses débuts, Kylian Mbappé s'impose avec le Real Madrid face à l'Atalanta Bergame et remporte son premier trophée

C'était son rêve de gosse de porter les couleurs du Real Madrid. Il l'a enfin réalisé, mercredi 14 août, en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Kylian Mbappé a été titularisé sous ses nouvelles couleurs dans un match où tous les yeux étaient tournés vers lui, presque plus encore que sur le résultat.

Et l'ancien attaquant du PSG a réussi ses débuts. S'il n'a pas brillé dans le jeu, probablement inhibé par l'enjeu et les attentes autour de lui, le Français a marqué son premier but avec son nouveau club (68e). Une rencontre, globalement maîtrisée, qui a permis aux Madrilènes de remporter le trophée pour la sixième fois de leur histoire.

Mbappé, l'essentiel est assuré

Souriant à l'échauffement, complice avec ses coéquipiers, Kylian Mbappé, aligné à la pointe de l'attaque, a paru renfermé pour ses débuts, comme rattrapé par le poids de son histoire récente. S'il s'est offert une belle occasion en première mi-temps, bien servi au point de penalty par Valverde (15e), il n'est pas parvenu à concrétiser son occasion. L'international français a tant bien que mal tenté de se montrer disponible pour ses coéquipiers, mais a eu du mal à disposer des ballons qui arrivaient lorsqu'il était dos au but.

C'ÉTAIT ÉCRIT, KYLIAN MBAPPÉ MARQUE POUR SON PREMIER MATCH AVEC LE MAILLOT DU REAL MADRID ! 💥#SuperCup pic.twitter.com/vfjc7zgPsE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 14, 2024

Aligné parfois à gauche, parfois au centre, au retour des vestiaires, Mbappé a trouvé plus d'espace. Le champion du monde 2018 a allumé quelques mèches sans pour autant concrétiser. Et dix minutes après le premier but madrilène de Valverde, la libération est arrivée. Une belle offrance de Bellingham et un but de renard, son premier avec la tunique blanche du Real. Libéré, le Français a même été imité sur sa célébration par Vinicius Jr. et Rodrygo. Comme une manière de lui souhaiter la bienvenue.

"Je suis conscient qu'il y a toujours des choses à améliorer." Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid à Canal +

Sorti sous une ovation, le capitaine des Bleus a connu une première soirée idéale pour se lancer surtout après seulement trois grosses semaines d'entraînement, dont une collective, dans les pattes.

"Commencer par un titre et jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi. L'atmosphère était incroyable. Qui dit Real Madrid, dit titre. Il fallait gagner ici. Gagner un trophée lors de son premier match est très important. Pour un joueur comme moi, marquer est également important", a rappelé, presque soulagé, l'attaquant à la fin du match au micro de Canal +. Un moyen aussi de gagner du temps, qu'il sait limité, tant il est attendu, pour s'imposer au sein du club de ses rêves.