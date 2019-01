Qui était Emiliano Sala, le footballeur disparu dans un avion qui survolait la Manche ?

Il venait de saluer une dernière fois ses coéquipiers nantais. Emiliano Sala a disparu après avoir embarqué dans un petit avion, dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 janvier, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Au total, trois personnes étaient à bord de ce Piper Malibu de six places qui a décollé de Nantes pour se rendre à Cardiff (Pays de Galles), avant de disparaître des radars au-dessus de la Manche.

C'est dans la capitale galloise que l'attaquant argentin devait poursuivre sa carrière professionnelle. Cardiff City, actuel 17e de Premier League, venait de s'attacher ses services pour les trois prochaines saisons. Selon les médias britanniques, les promus gallois faisaient de Sala la recrue la plus chère de leur histoire. Objectif : se sauver de la relégation. Montant de la transaction : environ 17 millions d’euros. "Je suis très content d’être ici. C’est un grand plaisir […] Pour moi, c’est spécial (d’être la recrue la plus chère du club). Je suis venu ici pour aider mes coéquipiers et le club", avait réagi le joueur sur Twitter.

There is a new Sala in town @premierleague Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB