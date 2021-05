"Qatar et Émirats arabes unis cherchent à briller et le sport est un vecteur de puissance”

“Le Qatar et les Émirats arabes unis sont tellement proches qu’ils sont rivaux. Ils ont beaucoup de points communs. Ils ont bâti leur fortune sur le pétrole, la main-d'œuvre étrangère et une diversification de leur économie. Ils cherchent à briller, à exister et le sport est un vecteur de puissance, d’image et de popularité. Là aussi, ils sont en rivalité avec un club anglais pour les Émirats et une équipe française pour le Qatar. Cette rivalité géopolitique se retrouve de façon plus paisible sur le terrain sportif”, analyse le géopolitologue Pascal Boniface.

Une relation apaisée , mais fragile

“C’est la deuxième fois que Manchester City élimine le Paris SG en Ligue des champions, la première fois, l’entraîneur Laurent Blanc a été démis de ses fonctions juste après”, souligne-t-il. “En janvier, un blocus contre le Qatar a été levé, mais il en reste des traces et les relations ne sont pas à l’unité entre les pays du Golfe persique. Et ce match n’a pas été utilisé pour favoriser un rapprochement diplomatique”, conclut Pascal Boniface, auteur du livre Géopolitique du sport.