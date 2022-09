PSG : "Cette réaction prouve une vraie déconnexion", dénonce le président de l'association Football écologie France en réponse à Christophe Galtier

Depuis quelques heures, la polémique ne fait qu'enfler. Lundi 5 septembre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a tenu une conférence de presse dans laquelle il a ironisé, en réaction aux critiques qui ont suivi le trajet aller-retour Paris-Nantes effectué en avion par son équipe ce week-end.

Le technicien a déclaré dans un grand sourire envisager de prochains voyages de l'équipe de la capitale en "char à voile", à côté d'un Kylian Mbappé hilare. De quoi jeter de l'huile sur le feu. Pour Antoine Miche, président de l'association Football écologie France, qui milite pour une "transition écologique et solidaire du football", ces réactions sont l'expression d'une "déconnexion" du club avec les enjeux actuels.

franceinfo: sport : La réaction de l'entraîneur parisien Christophe Galtier, suivie de l'éclat de rire de Kylian Mbappé, donnent l'impression d'un manque de conscience écologique et climatique...

Antoine Miche : Cette réaction prouve une vraie déconnexion vis-à-vis des enjeux de la société et un écart énorme dans la compréhension de la réalité. C'est assez dommageable pour eux et pour tout le monde, surtout qu'ils ont un devoir d'exemplarité.

Peut-être qu'il y aura une réaction, que le PSG essaiera de mieux travailler le sujet et peut-être même que l'entraîneur et Mbappé seront plus investis par la suite, mais encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience. Je pense qu'ils ont tout sous la main pour cette prise de conscience.

Aujourd'hui, est-ce le genre de réactions qui ne passe plus ?

Oui exactement, c'est comme la vidéo de Karim Benzema le montrant cet été entre avion privé, jet-ski, et voitures de sport. Les gens n'ont plus envie de voir ce genre de comportements déplacés. On demande des efforts à tout le monde, et il y a des milliers de gens qui meurent ou migrent toutes les semaines, tous les mois, à cause des évolutions climatiques, alors que certains n'en prennent pas compte dans leur quotidien.

Pourtant, tout le monde est concerné. Il faut qu'il y ait très rapidement une vraie prise de conscience et surtout un passage à l'action, car plus on va instaurer des écarts, et plus on va créer des tensions. Et nous savons que les tensions peuvent amener à des démarches plus radicales.

Surtout avec l'inflation des derniers mois, et la demande du gouvernement aux Français de sobriété énergétique pour cet hiver...

Oui cela exacerbe tout. On est un peu dans un "shaker". En fait, les footballeurs et footballeuses n'ont pas encore compris que, comme on le dit en anglais, "No planet, no football". Si la planète n'est pas viable, ou que la société n'est pas stable, il n'y aura plus de football, car ce n'est qu'un loisir. Ce n'est pas avoir un toit ou manger.

Il faut qu'il y ait, au-delà de toute cette tension un peu sociale, une prise de conscience que pour ces professionnels-là, autrement dit les acteurs du football au sens large, qui sont tous concernés. C'est ça le plus triste, car leur métier est menacé directement par ce qu'il se passe mais ils n'ont pas encore passé le cap de la prise de conscience et du passage à l'action.

Dans ce contexte de "déconnexion", comment leur faire prendre conscience de l'urgence climatique ?

Malheureusement, cela passera par des moments de tensions très fortes comme ces derniers jours, qui vont pousser certains acteurs à s'engager alors qu'ils se confortaient jusqu'ici dans une mise en retrait sur ce sujet.

Face à la pression sociale, et aux enjeux réels que tout le monde vit au quotidien, il va falloir que tout le monde agisse, et pas seulement les citoyens lambda. J'entends par là les stars aussi, comme au PSG. D'ailleurs, ils auront de plus en plus ce devoir d'exemplarité dans le contexte des JO de Paris 2024. Le sport commence à se réveiller doucement sur le sujet et à se rendre compte qu'il est un vecteur éducatif et d'action sur l'écologie.