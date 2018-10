Présidentielle au Brésil : des stars du foot soutiennent Jair Bolsonaro

Ronaldinho, ancien du PSG et ballon d'Or, arbore même le numéro de Jair Bolsonaro, candidat d'extrême-droite arrivé en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil, sur son dos. Lucas Moura, ancien du PSG également, est toujours prêt à défendre le candidat sur Twitter : "Il ne promeut pas la violence, mais la justice et il veut que les criminels aient peur de la police".

"Des joueurs individualistes"

Jair Bolsonaro est un homme raciste, misogyne, homophobe, pro-armes et nostalgique de la dictature. Alors pourquoi un tel engouement de la part de footballeurs métis et issus de milieux défavorisés ? "Ce sont des joueurs assez individualistes, qui pensent à eux, à leur sécurité. Bolsonaro est croyant et son discours religieux les touche aussi beaucoup, car ils sont pour la plupart évangélistes", explique le correspondant du journal L'Équipe au Brésil, Éric Frosio. Les engagements politiques des sportifs reflètent aussi un ras-le-bol de la gauche de la société brésilienne.

