"On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien", confie Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé

Une histoire de famille. Après la diffusion des entretiens accordés par Kylian Mbappé à L’Equipe et à RMC, c’est au tour de sa mère, Fayza Lamari, de prendre la parole dans Le Parisien, mercredi 6 octobre.

L’ancienne handballeuse, qui gère tout ce qui touche à l’image, à la communication, et aux contrats de Kylian Mbappé, ne ferme notamment pas la porte à une éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain. "On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après, est-ce qu’on arrivera à une issue ?"

Cette phrase est importante, d'autant plus que le directeur sportif du club parisien a repris de volée les dirigeants madrilènes, qui semblent appuyer sur l'accélérateur pour s'attacher les services de l'international français. Et si Fayza Lamari confirme que son fils "a des rêves, celui de jouer à la fois pour le PSG et pour le Real Madrid" et qu'il voulait partir en Espagne ml'été dernier, elle ne ferme pas du tout la porte à une prolongation : "Il a mis du temps pour réfléchir car il avait aussi la possibilité de prolonger, c’est toujours possible d’ailleurs car personne ne peut prétendre connaître l’avenir. S’il a demandé à partir, c’est parce que son temps est fait."

La famille présente lors des négociations

Fayza Lamari dévoile également être présente lors des négociations, avec Wilfried Mbappé, le père, et Delphine Verheyden, l’avocate du joueur, et assure que le sportif est la priorité : "Quand on négocie, on tombe d’abord d’accord sur le sportif car ensuite l’aspect financier est réglé en une heure". Elle reconnaît en outre que deux propositions du PSG ont été refusées cet été.

La mère de l'attaquant de 22 ans réfute aussi les divisions dans le clan familial au sujet de l’avenir du champion du monde 2018. "Aucun de nous trois (elle, Wilfried Mbappé et Delphine Verheyden) ne décide. Quand Kylian veut quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va le faire. C’est son côté kabyle qui ressort", s’amuse-t-elle.

Elle rappelle enfin toute la motivation de son fils pour cette saison et son attachement au club de la capitale. "Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions […] Il n’est pas parti, il est au PSG et heureux d’y être. On peut avoir des envies de départ sans renier l’endroit d’où on veut partir. D'ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre ses deux parents." Le feuilleton Mbappé n'est donc pas prêt de se terminer...