OM-PSG : brillant dans le Classique, Paris a retrouvé des certitudes à dix jours du retour à Munich

Après des semaines moroses, entre mauvais résultats et blessures en cascade, les Parisiens ont rendu leur meilleure copie de l'année 2023, dimanche.

Trois buts, aucun encaissé, une revanche chez le rival et une victoire qui compte double dans la course vers le titre. Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée quasiment parfaite, dimanche 26 février, dans le Classique face à l'Olympique de Marseille (3-0). Un vrai match-référence qui peut permettre à Christophe Galtier et à ses joueurs de se rassurer sur leurs forces, à dix jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Paris n'est pas la même équipe avec Mbappé

Le contraste entre la production de son équipe, avec et sans lui face au Bayern, le 14 février, avait été criant. Depuis, Kylian Mbappé a eu le temps de revenir en forme. Après avoir joué un grand rôle dans la victoire étriquée contre Lille (4-3), l'international français a marqué le Classique de son empreinte. Les défenseurs ont beau savoir qu'il va tenter de prendre l'espace dans leur dos, il finit toujours par passer devant. Les trois buts inscrits pas le PSG ont découlé de ces séquences.

Le numéro 7 parisien apporte ce qu'aucun autre joueur apporte au PSG - à l'exception des pistons Nuno Mendes et Achraf Hakimi sur certaines rencontres - : la capacité d'attaquer la profondeur. En conférence de presse, l'entraîneur phocéen, Igor Tudor, n'a donné aucune responsabilité à ses défenseurs dans l'échec du plan anti-Mbappé. "Il a eu trop d'espaces parce que c'est un joueur d'une autre planète", a rapidement tranché ce dernier. Sous-entendu : il n'y avait rien de mieux à faire.

Paris est capable de créer sans Neymar

Les absents ont toujours tort. Neymar était le grand absent du Classique et c'est comme si cela n'avait dérangé aucun de ses coéquipiers. Sorti sur civière contre Lille une semaine plus tôt, victime d'une entorse de la cheville, le Brésilien devait pourtant laisser un grand manque. Avant la prestation brillante de Mbappé contre l'OM, il était le Parisien le plus décisif de la saison (35 fois - 18 buts, 17 passes décisives).

Kylian Mbappé félicité par Lionel Messi lors de la rencontre entre le PSG et l'Olympique de Marseille au Vélodrome, le 26 février 2023. (NICOLAS TUCAT / AFP)

Dimanche, son absence a surtout permis à la connexion Messi-Mbappé de tourner à plein, les deux stars se donnant les trois buts. L'Argentin a eu plus de champ pour s'exprimer et, un cran plus bas, le milieu à trois densifié a laissé un peu plus d'espaces à Vitinha et à Fabian Ruiz pour se projeter.

Paris a retrouvé un système qui lui convient

Trois défenseurs centraux et deux latéraux autorisés à jouer plus haut. Paris avait commencé la saison avec cette idée de jeu, dans un système en 3-4-2-1. Le plan avait très bien marché au départ, le PSG inscrivant 28 buts sur ses sept premiers matchs (4 en moyenne par rencontre). Après une baisse de productivité, Christophe Galtier avait opté pour une défense à quatre mi-octobre, juste avant la réception de l'OM au Parc des Princes. Puis, ce système n'est devenu qu'une alternative, à appliquer dans certains matchs qui n'allaient pas dans la bonne direction. Dimanche, c'est une variante en 3-5-2 qui a permis d'écraser Marseille.

"Est-ce qu'on va rester dans ce système-là ? On verra. Quand vous gagnez 3-0 à Marseille, on ne va pas tenter d'aller chercher autre chose, forcément", a admis Galtier en conférence de presse. C'est le système sur lequel nous avons construit l'effectif. Les absences ont fait qu'on est passé à autre chose". Le coach du club de la capitale l'a ressorti du placard pour profiter du retour de Presnel Kimpembe, mais ce dernier s'est blessé gravement, "jusqu'à la fin de la saison". Mais la prestation collective de l'équipe, portée par des pistons libérés, ne devrait pas remettre en question ce choix tactique. L'entrée de Danilo à la place de Kimpembe ainsi que le replacement de Marquinhos à gauche ont plu à Christophe Galtier.