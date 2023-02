OM-PSG : Paris écrase le Classique et s'envole en tête de la Ligue 1

Le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée de son rival olympien (3-0), dimanche, dans un match qui était bien plus qu'une revanche.

C'est ce qu'on appelle taper du poing sur la table. Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé dans le Classique à Marseille (3-0), dimanche 26 février, un peu plus de deux semaines après sa défaite, logique, face à ce même adversaire en huitièmes de finale de la Coupe de France (1-2). Porté par un Kylian Mbappé tranchant - impliqué sur les trois buts et désormais co-meilleur buteur de l'histoire du club -, le club de la capitale a livré une prestation de référence à un moment crucial de sa saison.

C'est quand l'écart entre les deux équipes paraissait le plus faible depuis des années, le jour où le stade Vélodrome bat son record d'affluence que le PSG s'est chargé, froidement, d'éteindre les espoirs de Phocéens qui se prenaient à rêver d'une potentielle bataille pour le titre. Malgré l'envie et l'application du début de rencontre, il n'y a pas eu photo entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin, désormais relégué à huit points.

Mbappé égale Cavani

En un peu plus de deux semaines, le rapport de force a complètement basculé entre les deux rivaux. Privée de Neymar, mais avec un Kylian Mbappé en forme, l'équipe de Christophe Galtier a montré un visage bien plus séduisant. Le triple buteur de la finale de la Coupe du monde s'est régalé des quelques espaces que la défense marseillaise lui a laissés, terminant la rencontre avec deux buts, son 199e et son 200e. De quoi devenir le co-meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, à égalité avec Edinson Cavani.

Ses deux buts ont été inscrits sur un service de Lionel Messi, le premier après un appel magistral dans la diagonale (25e), le second sur une reprise de volée sans contrôle du bout du pied gauche (55e). Comme l'a laissé présager son entrée face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG est une toute autre équipe avec lui. Quand il ne marque pas, il se mue en passeur, comme sur le deuxième but, qu'il donne à Messi (29e). Chacune de ses accélérations a atténué un peu plus les sifflets du public phocéen à son égard. A force de frayeurs, les 65 800 spectateurs ont fini par retenir leur souffle dans ces phases de jeu.

Le succès parisien n'est en revanche pas le fruit d'un seul homme. Kylian Mbappé n'a pas joué les cache-misère dimanche. Il n'y a pas eu de maillon faible côté parisien et les combinaisons sur transition rapide ont quasiment fait mouche à chaque fois. De retour dans un système à trois défenseurs centraux, l'équipe de Christophe Galtier a retrouvé une base stable, malgré la sortie sur blessure précoce de Presnel Kimpembe (16e), sorti sur civière et "indisponible jusqu'à la fin de la saison", selon l'entraîneur parisien après la rencontre. L'OM ne ne s'est procuré que deux grosses occasions, chacune repoussée miraculeusement par Gianluigi Donnarumma : une tête à bout portant d'Alexis Sanchez (65e) et un tir de la recrue Vitinha, pourtant seul plein axe (90e).

Le PSG a réussi à capitaliser sur sa victoire à l'arrachée contre Lille (4-3), plutôt que d'en ressasser les multiples erreurs. A dix jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale semble sur la bonne voie pour la première fois en 2023. Il ne lui reste plus qu'un seul test avant de s'envoler pour la Bavière, samedi prochain, face à Nantes au Parc des Princes.