DIRECT. Coupe de France : suivez en direct le match entre l'OM et le PSG, l'affiche des 8es de finale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Début de match assez intense. Les Marseillais ont réclamé une main de Hakimi dans la surface, mais l'arbitre n'a pas bronché. Dans la foulée, Nuno Mendez a buté sur Pau Lopez. C'est déjà chaud au Vélodrome.

: Il s’agit de la quatorzième confrontation entre les deux équipes en Coupe de France. La première a eu lieu en 1975. Le Paris SG du président Daniel Hechter était allé chercher un nul 2-2 au Vélodrome avant de s'imposer 2-0 à domicile en match retour.

: Et c'est parti au Stade Vélodrome.

: Petit prono ce soir, ça se joue aux tirs au but après un 1-1, et victoire de l'OM !!!!!

: 3-1 PSG.

: 3-0 pour le PSG !

: Dans les commentaires, vous voyez plutôt une victoire parisienne si on écoute @Aveyron45 et . @Omallstar, lui, voir l'OM s'imposer aux tirs au but.

: C'est l'heure des pronostics de la rédaction. Camille penche plutôt pour l'OM avec une victoire 2-1, Stéphanie préfère rester neutre dans cette affaire et je vois bien le PSG l'emporter 2-0. Et vous, quels sont vos pronostics ?

: Christophe Galtier a concocté un 4-4-2 avec Donnaruma dans les cages. Une défense Hakimi-Marquinhos-Ramos-Nuno Mendes, un milieu Verratti-Fabian Ruiz-Danilo-Vitinha et le duo Neymar-Messi en attaque. Peu de surprise donc dans les deux 11 de départ et des retours côté parisien : ceux de Neymar, Ramos et Verratti.

: Voici les compositions des deux équipes. Igor Tudor aligne un 3-4-2-1 avec Pau Lopez dans les buts, le trio Kolasinac-Mbemba-Gigot en défense, Clauss-Rongier-Veretout-Under au milieu, puis Malinovsky et Guendouzi en soutien d'Alexis Sanchez, seul à la pointe de l'attaque.

: Pour plus de détails sur les premiers résultats du soir, voici le récapitulatif de nos camarades de franceinfo sport.

: Bonsoir @Antoinettedu59. L'OL s'est imposé aux tirs au but contre Lille (4 t.a.b-2), les deux équipes étaient à égalité 2-2 à la fin de la prolongation. Dans les autres résultats de la soirée, Nantes a éliminé Angers également aux tirs au but (1-1 à la fin de la prolongation) et Toulouse a battu Reims (3-1). Rodez, club de Ligue 2, a éliminé Auxerre (3-2), Grenoble (Ligue 2) a sorti Vierzon (National 2), 1-0. Enfin, dans la rencontre entre clubs de Ligue 2, Annecy a sorti Paris FC aux tirs au but. Il y avait un partout à la fin de la prolongation.

: Peut-on avoir le résultat de Lille ?Merci

: Les joueurs de l'OM sont également arrivés au Vélodrome et l'enceinte s'est bien remplie, une demi-heure avant le coup d'envoi.

: L'ambiance est chaude aux abords de l'enceinte marseillaise, comme le montrent les images publiées sur les réseaux sociaux.

: Les joueurs parisiens sont arrivés au Stade Vélodrome. Neymar et Messi sont bien présents.

: Bonsoir à toutes et à tous. Je fais irruption dans ce direct pour venir vous parler ballon rond et Coupe de France à l'occasion du huitième de finale qui oppose l'OM au PSG au Stade Vélodrome. La rencontre débutera à 21 heures.













: Il vient de se lever du banc pour fouler le gazon numérique. Mon collègue Benoît Jourdain nous fera remonter tous les bons ballons ce soir d'un certain Classique...

: La rencontre prévue à 21h10 (et diffusée sur France 3 et france.tv) promet du beau spectacle et n'est pas dénuée d'enjeux. Notre collègue Antoine Beert de franceinfo sport vous explique en un coup de sifflet pourquoi il ne faut pas rater cette affiche.

: Achraf Hakimi est assurément l'homme en forme du PSG face à l'OM ce soir. Depuis son retour de la Coupe du monde, le latéral marocain monte en puissance et cela pourrait peser lourd dans le Classique en Coupe de France.







