OM-PSG : Kylian Mbappé a tout changé et rejoint Cavani dans la légende de Paris

Auteur de ses 199e et 200e buts avec le PSG, Kylian Mbappé est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire du club face à l'OM, aux côtés d'Edinson Cavani.

La sobriété énergétique n'est pas un problème pour le PSG. Quand tout va mal au club, au bord de la crise depuis plusieurs semaines, il lui suffit de Kylian Mbappé pour rallumer la lumière. Dix-huit jours après la défaite en Coupe de France au Vélodrome, face au même OM, et en son absence, le buteur tricolore a remis les pendules à l'heure, dimanche 26 février. Auteur d'un doublé, et passeur décisif, il a profité de ce Classique au sommet pour devenir le co-meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec Edinson Cavani (200 buts). Et aussi pour rassurer tout le monde.

Surtout, Kylian Mbappé a transfiguré le Paris Saint-Germain par sa simple présence. Car, comme en Coupe de France il y a dix-huit jours, le PSG s'est d'abord fait bousculer par un OM conquérant. Mais cette fois, les Parisiens avaient une arme pour répondre à l'agressivité du pressing olympien : la vitesse de Kylian Mbappé. Le Français a bien profité des errements de la défense marseillaise (privée de son taulier Chancel Mbemba, suspendu) pour dévorer les espaces qu'elle a l'habitude de laisser dans son dos. En deux accélérations, il a assommé l'OM et mis fin à tout suspense d'un Classique que l'on imaginait plus indécis qu'il ne l'a finalement été.

Messi en profite aussi

Les deux buts inscrits par le Français en sont la preuve. Sur le premier, il réalise un appel supersonique dans la largeur du terrain pour prendre à revers les trois défenseurs centraux, avant d'être servi parfaitement par Messi et de conclure d'une frappe croisée clinique. Sur son second, le troisième de la soirée, il s'échappe une nouvelle fois dans le dos de la défense, encore une fois merveilleusement servi par l'Argentin. Même cas de figure sur le deuxième but parisien, inscrit par Lionel Messi, sur un service millimétré de... Mbappé, après un nouvel appel en profondeur. Le duo devient ainsi celui qui s'est le plus échangé de passes décisives cette saison en Ligue 1.

Mbappé et Messi se congratulent lors de Marseille-PSG, le 26 février 2023. (AFP)

Des chiffres qui viennent appuyer la connexion balle au pied entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, mais il n'y a pas que sur l'aspect statistique que le Français bonifie le champion du monde. Par ses multiples appels dans la profondeur, Kylian Mbappé accapare les défenseurs adverses, et les emmènent dans son sillage. Pendant ce temps, forcément, les espaces s'ouvrent au cœur du jeu pour le septuple ballon d'or, qui les exploite à merveille, à l'image de ses deux passes décisives de la soirée.

A l'inverse de la défaite en Coupe de France, avec Neymar et Messi en pointe du bloc parisien, mais personne devant eux pour proposer des solutions, Mbappé vient, lui, avaler ces espaces. L'attaquant français n'est toutefois pas seulement à la conclusion des actions, Par sa somptueuse passe décisive pour Lionel Messi, qu'il a glissée dans un trou de souris, il a d'ailleurs rappelé qu'il était aussi un redoutable pourvoyeur de caviars. Surtout, il a prouvé qu'en son absence, le PSG était dépeuplé. Et en sa présence, leur puissance en est décuplée.