Demi-finale de Ligue des champions : "grands favoris", les Parisiens ont "une opportunité qu'ils ne doivent pas rater", selon Bixente Lizarazu

Mardi soir, le PSG affronte Leipzig, une équipe "très athlétique" et "entraînée par un entraîneur jeune et très talentueux", a estimé le consultant foot de Radio France Bixente Lizarazu, mardi 18 août sur franceinfo.

C'est le grand jour pour le PSG, qui affronte le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des champions mardi 18 août à 21h. Bixente Lizarazu, consultant football de Radio France, a expliqué mardi sur franceinfo que Paris est "le grand favori" de cette rencontre. "C'est une chance unique, cette Ligue des champions est un peu particulière. Paris a eu un parcours un peu plus favorable, c'est une opportunité qu'ils ne doivent pas rater. Paris a notamment deux joueurs exceptionnels et dans une très grande forme en ce moment, Neymar et Mbappé."

Pour l'ancien latéral défensif de l’équipe de France, les stars offensives parisiennes sont l'atout numéro un du club de la capitale. "Si on doit comparer Leipzig et le Paris Saint-Germain, je trouve que Leipzig a un collectif plus solide, plus structuré et Paris a eu quelques difficultés contre Bergame, notamment au milieu de terrain", analyse-t-il. "Mais ce qui a fait la différence c'est la qualité technique de Neymar et l'entrée de Mbappé. La clé du match, c'est d'être capable de limiter l'influence de ces deux joueurs. Pas grand monde n'est capable de le faire."

Si Leipzig arrive à contrer Neymar et Mbappé, là ça peut être un match plus équilibré et beaucoup plus à risque pour le Paris Saint-Germain.Bixente Lizarazusur franceinfo

Le club allemand de Leipzig est novice à ce stade de la compétition. "C'est un club qui appartient à une marque, Red Bull, qui a réussi à monter un projet sportif cohérent. C'est une équipe entrainée par un entraîneur jeune et très talentueux, Julian Nagelsmann, qui est brillant tactiquement et qui prépare bien son équipe parce que physiquement, elle est très athlétique."

Le PSG est donc favori mais devra se passer de plusieurs joueurs dont son gardien habituel, Keylor Navas, ce qui peut être problématique pour Bixente Lizarazu. "C'est un gros handicap parce que Navas est un gardien décisif. On sait aussi que Paris va jouer sans Verratti, un atout majeur", regrette l'ancien joueur. "Il faudra que Paris soit capable de jouer sur ses forces.