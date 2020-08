"On veut que Paris gagne cette Ligue des champions" : le PSG, un club très apprécié par les Portugais

À Lisbonne, où se joue la demi-finale de Ligue des champions mardi, le club de la capitale est soutenu par les supporters qui ont fait le déplacement mais aussi par les locaux.

Félix tend son bras pour faire un selfie devant le car du PSG, pourtant, c'est un maillot tout rouge qu'il porte. "Vous connaissez Benfica ? C'est mon équipe", explique-t-il fièrement. Et en deuxième ? "Le Paris Saint-Germain", répond-il. Le club de la capitale française dispute mardi 18 août sa première demi-finale de Ligue des champions depuis 25 ans. Un seul match, à élimination directe, à l’Estadio Da Luz à Lisbonne, face aux Allemands du RB Leipzig.

Malgré le huis clos, certains supporters parisiens ont fait le déplacement dans la capitale portugaise pour soutenir les joueurs. Et ils ne seront pas les seuls à porter le maillot rouge et bleu car le PSG est aussi soutenu par beaucoup de Portugais qui ont lié une histoire particulière avec le club.

Des hommes et un style de jeu

Le PSG, deuxième passion des Portugais d'abord grâce aux hommes. Les joueurs idolâtrés dans le pays partis à Paris. L'un des premiers, Valente s'en souvient, c'était au début des années 1990 : "Ricardo Gomes, le Brésilien qui jouait avant au Benfica, on l'adorait. Il a même entraîné le Paris Saint-Germain." Dix ans plus tard, c'est une star de la Seleção portugaise qui signe au club. "Pauleta, Pauleta !, s’exclame Zourab qui avait 20 ans à l’époque. Il a été l'un des plus grands joueurs du Paris Saint-Germain. Il a des souvenirs incroyables avec ce club. Pour lui, "tous les Portugais qui ont joué ou joueront au PSG, on les soutient. Et on veut que Paris gagne cette Ligue des champions."

Des hommes, mais aussi un style qui plaît à Ravier : "Ils jouent un bon football que j'aime regarder et voir comment ils le pratiquent. Il est d'ailleurs comparable à celui du Benfica." N'oublions pas évidemment, l'histoire, la culture commune entre les deux pays. Joao aime le PSG parce qu'il a de la famille en France. "Paris est une ville où il y a énormément de Portugais qui sont fans du PSG, comme nos enfants et nos petits enfants, ce qui explique cette relation particulière et très forte", indique-t-il.

Et puis, pour les plus jeunes comme Mélanie, le PSG, c'est aussi le club de foot qui sait faire la fête : "Sur Instagram, j'ai déjà vu plusieurs vidéos d'eux. Ils dansent et aiment la musique. Ils ont vraiment ce côté fête que les Portugais ont. Je pense que c'est ça aussi." La dernière fête, c'était mercredi soir dans l'hôtel lisboète où sont les joueurs, juste après la victoire contre l'Atalanta.