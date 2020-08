QUIZ. Remontada, Real Madrid, Weah, Juninho... Êtes-vous incollable sur les parcours de Paris et Lyon en Ligue des champions ?

Semaine historique pour le football français. Pour la première fois de l'histoire, deux clubs tricolores sont engagés en demi-finales de la Ligue des champions. Le Paris-SG va affronter mardi 18 août à 21h le club de Leipzig et l'Olympique lyonnais sera opposé mercredi à 21h au Bayern Munich.

En attendant de connaître l'affiche de la finale, on teste vos connaissances sur les succès et les ratés de Paris et Lyon en coupe d'Europe.