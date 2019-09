"Ca va arriver", répond l'ex-star du PSG Raï, interrogé sur les chances du club en Ligue des champions

Ex-légende du PSG, Raï a été distingué par l'université de Nanterre pour son investissement auprès des jeunes au Brésil. Une belle occasion de recueillir aussi son sentiment sur la situation actuelle du club.

Les amoureux du football connaissent bien ce nom : Raï, l'ancien maître à jouer du Paris-Saint-Germain, mais aussi de l'équipe du Brésil, vient d'être intronisé vendredi 27 septembre "Docteur honoris Causa" par l'université de Nanterre près de Paris. Une distinction qui le "touche beaucoup" mais qui, dit-il, est aussi "une responsabilité".

La distinction récompense en effet son action depuis 1998 auprès des jeunes Brésiliens défavorisés, au travers d'un programme d’éducation qui mêle études, sport et culture, grâce à une association qu'il a créée avec l'aide de son ancien partenaire, Léonardo, aujourd'hui directeur sportif du PSG.

Interrogé sur le club parisien et ses chances en Ligue des champions, Raï veut rassurer les supporters : "Ils ont tout pour faire avancer le club… Ça va arriver."

franceinfo : Raï désormais docteur, ça ressemble aussi à un clin d'oeil de l'histoire ? Votre frère Socratès, autre joueur de légende au Brésil, aujourd'hui décédé, était aussi médecin ?

Raï : C'est vrai que ce n'est pas une nouveauté dans ma famille ! Mon frère Socratès a été docteur avant de faire carrière dans le football. Moi, je n'ai pas eu le temps de finir mes études avant que ma carrière commence. Alors cette distinction "docteur honoris causa" me touche beaucoup. Je suis très fier et très honoré. C'est une motivation, une responsabilité, un privilège, surtout dans ce pays, le Brésil, ou l'éducation n'est pas valorisée comme il faut. Ce titre me donne la responsabilité de partager encore plus de choses pour qu'il puisse devenir un pays plus juste. Plus que jamais le Brésil a besoin d'éducation. Même l'économie dépend du développement humain. Il n'y a pas de valorisation des sciences humaines. Le budget pour la recherche, l'éducation, l'université a été coupé. De plus en plus, il faut se mobiliser dans la résistance pour montrer au gouvernement que, même si on a des moments pas faciles au niveau économique dans le monde, pas seulement au Brésil, la priorité doit être l'éducation.

Vous qui avez gagné en 96 ce qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Vous pensez que le PSG peut espérer gagner cette Ligue des champions ?

Oui. Quand j'étais au PSG avec Ricardo Valdo, j'ai aidé à faire venir Leonardo. C'est quelqu'un de très expérimenté, qui est très très intelligent et qui a fait un travail difficile. Même en partant de zéro, il a fait une super base de travail avec son staff technique. Je crois qu'ils ont tout pour faire avancer le club. Il y a une chose que j'ai apprise : on a besoin de temps pour gagner une Ligue des champions. Tout cet apprentissage et la solidité de l'équipe, ça rapproche de plus en plus d'un titre comme celui-là. Ca va arriver sûrement.

Votre compatriote Neymar reste finalement au PSG. Ça doit vous faire plaisir ?

Oui, beaucoup ! C'est un joueur splendide. Il a eu des problèmes, et une position pas facile. Mais je suis sûr que le club sera avec lui. C'est quelqu'un de bien et il devrait au fur et à mesure se sentir un peu plus libre. Son rapport avec le public va changer.

Cette information est certainement parvenue jusqu'au Brésil : l'ancien président Jacques Chirac vient de mourir. Vous vous souvenez du président Chirac ?

Oui, beaucoup ! Quand j'étais au PSG, j'ai reçu une lettre de lui, envoyée lorsque le PSG a été champion d'Europe. Elle est chez moi et je vais la garder à vie. J'ai beaucoup suivi sa carrière politique et j'en garde une impression positive.