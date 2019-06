Brésil : la femme qui accuse Neymar de viol donne sa version des faits

Une jeune femme en direct à la télévision fait trembler le Brésil et sa star Neymar Jr. Pour la première fois, Najila Trindade, étudiante et mannequin, accuse publiquement le joueur de l'avoir violée dans un hôtel parisien. "Il m'a retournée, a commis l'acte. Je lui ai demandé d'arrêter et il a continué, me frappant violemment sur les fesses (...) Ça s'est passé très vite, en quelques secondes, et je suis partie", explique Najila Trindade.

Un soutien de premier plan pour la star

C'est à son retour au Brésil que la jeune femme porte plainte. Dès que l'information a circulé, Neymar a dévoilé quelques discussions très intimes pour tenter de prouver ses bonnes relations avec la mannequin. Le joueur, qui s'est blessé mercredi 5 juin lors d'un match contre le Qatar, n'a pas réagi devant les caméras. Dans cette affaire, il a déjà reçu un soutien de poids, celui du président brésilien Jair Bolsonaro.

