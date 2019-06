Neymar accusé de viol : quatre questions sur cette affaire qui vise la star du PSG

Selon un média brésilien, une jeune femme a déposé plainte au Brésil, après une rencontre avec le joueur à Paris. L'attaquant du PSG dénonce une tentative d'"extorsion".

Le média brésilien Uol a révélé, samedi 1er juin, qu'une plainte pour viol avait été déposée par une jeune femme à l'encontre de Neymar. La procédure a été ouverte au Brésil, le pays d'origine de la star du Paris Saint-Germain, mais vise des faits qui se seraient déroulés le 15 mai dans un hôtel parisien.

Dans la soirée, le joueur a réagi sur Instagram, démentant les accusations qu'il qualifie de tentative d'"extorsion" et publiant ce qui est présenté comme l'intégralité des messages et photos intimes échangées avec la jeune femme. Franceinfo récapitule ce que l'on sait de cette affaire.

Comment Neymar a rencontré cette femme ?

Dans son article, le site d'info brésilien Uol (en portugais) reproduit ce qui est présenté comme l'intégralité du texte de la plainte déposée par la jeune femme, que Reuters affirme aussi avoir consulté. Celle-ci a expliqué à la police avoir fait connaissance avec Neymar "via les réseaux sociaux" – Uol évoque Instagram. Elle aurait alors échangé des messages avec le joueur.

Sur Instagram, samedi soir, ce dernier a diffusé sous forme de vidéo ce qui est présenté comme l'intégralité de sa conversation avec elle, manifestement entretenue sur l'application WhatsApp. L'échange de messages et de photos apparaît comme ayant débuté le 11 mars, et comme ayant été initié par un message du joueur.

"La victime affirme que Neymar l'avait invité à le rencontrer à Paris", poursuit le texte de la plainte, ce que confirme la conversation mise en ligne par le joueur. La jeune femme a expliqué à la police brésilienne qu'un "conseiller" du Brésilien s'est occupé de lui fournir les billets d'avion et son hébergement à Paris, dans un hôtel proche de l'Arc de Triomphe, où elle a séjourné du 15 au 17 mai.

Que s'est-il passé lors de cette soirée ?

Toujours selon le texte de la plainte, la jeune femme affirme avoir rencontré Neymar le 15 mai, jour de son arrivée à Paris. Le joueur "est arrivé à l'hôtel vers 20 heures, apparemment ivre", a-t-elle expliqué. Ils ont alors "parlé" et "échangé des caresses", de façon alors consentante. Mais "à un moment donné, Neymar est devenu agressif", a expliqué la plaignante à la police. Elle l'accuse d'avoir alors employé "la violence" pour la forcer à "une relation sexuelle contre [sa] volonté", écrivent les policiers brésiliens.

Un récit que Neymar conteste. Dans son message vidéo sur Instagram, le joueur ne dément pas sa rencontre avec la jeune femme et sous-entend qu'ils ont eu un rapport sexuel consenti, mais nie l'avoir violée. "Ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire de ce dont ils parlent, assure-t-il. Ce qui s'est passé ce jour-là était une relation entre un homme et une femme, entre quatre murs, quelque chose qui arrive dans tous les couples."

Quand la plainte a-t-elle été déposée ?

La jeune femme affirme être rentrée au Brésil le 17 mai, soit deux jours après les faits. C'est à Sao Paulo qu'elle a déposé plainte, vendredi 31 mai, explique le site Uol. Les autorités brésiliennes ont confirmé à l'AFP le dépôt de cette plainte. Selon ce document, elle a expliqué s'être sentie "émotionnellement secouée" et avoir eu "peur d'enregistrer les faits dans un autre pays", préférant le faire dans sa ville de résidence et auprès de policiers spécialisés dans les violences faites aux femmes.

Le site brésilien ne précise pas si une enquête a été ouverte, ni si Neymar, qui se trouve actuellement au Brésil pour préparer la Copa America avec la Seleção, sera entendu. La police précise, dans le texte de la plainte, avoir recueilli, outre la parole de la jeune femme, des "documents pertinents".

Comment se défend le joueur ?

Dans la vidéo qu'il a publiée sur Instagram, Neymar rejette les accusations de viol. "Cela m'a surpris, c'était quelque chose de très moche, de très triste, car qui me connaît sait quel genre de personne je suis, sait que je ne ferais jamais une chose pareille", déclare notamment le joueur.

Il reproduit également, sous forme de vidéo, sa conversation WhatsApp avec la plaignante, qui comprend plusieurs photos de la jeune femme, où n'apparaissent pas son visage ni son identité, mais qui la montrent parfois dénudée dans des poses suggestives ou érotiques.

Le joueur semble considérer que cette conversation contredit la version de la jeune femme. Les échanges de messages et de photos se poursuivent au moins jusqu'au 16 mai, au lendemain des faits dénoncés dans la plainte, et le joueur comme la jeune femme expriment leur volonté de se revoir. En revanche, aucun message postérieur au 16 mai n'apparaît, sans qu'il soit possible de savoir si la conversation s'est poursuivie.

C'était un piège et j'ai fini par y tomber. J'espère que cela servira de leçon pour l'avenir.Neymarsur Instagram

Dans le message écrit qui accompagne sa vidéo, Neymar présente cette plainte comme une tentative d'"extorsion". Ce discours est aussi celui du père du joueur, qui gère la carrière de son fils : "Il n'a jamais commis le moindre délit. En réalité, il est victime de chantage", a-t-il affirmé dans une interview à la chaîne de télévision brésilienne Bandeirantes.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du joueur (en portugais), ses représentants affirment que ces accusations "étaient déjà connues" car "il y a quelques jours, Neymar a été victime d'une tentative d'extorsion pratiquée par un avocat de Sao Paulo qui, selon sa version, défendait les intérêts de la victime présumée". Ce communiqué affirme que les avocats du joueur "ont pris toutes les mesures nécessaires" et tiennent "toutes les preuves" à la disposition de la police.

Contactée par Reuters, la Fédération brésilienne de football n'a fait aucune déclaration. De même, le Paris Saint-Germain n'a pas commenté publiquement ces révélations.