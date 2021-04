Ligue des champions : les quinze minutes qui ont tout fait basculer pour le PSG

En l'espace de quinze minutes, la demi-finale aller de Ligue des champions a complètement tourné en défaveur du PSG, face à Manchester City ce mercredi 28 avril. Dominateurs en première période, les Parisiens ont sombré en fin de rencontre face aux Citizens, encaissant deux buts en sept minutes et finissant le match à dix.

Avec une première période maîtrisée de bout en bout et l'ouverture du score par Marquinhos – qui faisait son retour après trois semaines d'absence –, le PSG repartait confiant vers les vestiaires à la mi-temps. Mais vers l'heure de jeu, tout a basculé pour les hommes de Mauricio Pochettino. Subissant les attaques des Mancuniens, les joueurs de la capitale ont craqué en l'espace de quinze minutes.

Quinze minutes dans le noir

Il y a d'abord eu l'égalisation signée Kevin de Bruyne à la 64e. Le centre flottant du Belge n'était finalement touché par personne, et achevait sa course au fond des filets de Navas, surpris. Mais le mal était loin d'être totalement fait pour le PSG puisque moins de dix minutes plus tard, les coéquipiers de De Bruyne doublaient la mise sur un coup franc. Profitant d'un trou dans le mur parisien, Riyad Mahrez permettait à Manchester City de prendre l'avantage (71e) sur les Parisiens. "On a de la chance sur les deux buts, a estimé Mahrez, le milieu de terrain mancunien après la rencontre. Moi-même, mon coup franc passe entre deux joueurs." Le coup de grâce, lui, arrivait à la 77e minute, avec l'exclusion d'Idrissa Gueye, auteur d'une grosse semelle sur Ilkay Gündogan.

4 - Paris n’a gagné aucun de ses 4 matches contre Manchester City en compétition européenne (2 nuls, 2 défaites). Il n’y a que face à la Juventus (8) que le club de la capitale a disputé plus de matches européens sans l’emporter. Impuissance. #PSGMCI pic.twitter.com/9dl2bR0b8a — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2021

Dépassés en seconde période, les hommes de Mauricio Pochettino peuvent nourrir des regrets. "Si on a eu des difficultés dans les autres matches, on a pris deux buts bêtes", a déploré Marquihnos. Une performance qui confirme les problèmes récurrents à domicile de Paris, après ses récentes défaites contre Lille, Nantes et le Bayern. Le PSG, premier club français depuis 1991 à jouer deux demi-finales de Coupe d'Europe ou de Ligue des champions d'affilée, devra marquer minimum deux buts à l'Etihad Stadium le 4 mai pour espérer se hisser en finale de C1 pour la deuxième année consécutive.