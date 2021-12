Ligue des champions : les Parisiennes héritent du Bayern Munich, l'OL de la Juventus lors du tirage au sort des quarts de finale

L'UEFA a procédé, lundi 20 décembre, au tirage au sort des quarts de finale. Cette saison, pour augmenter l'intérêt et l'attractivité de la Ligue des champions féminine, une nouvelle formule de compétition a été mise en place avec une phase de groupes, de quatre poules de quatre équipes, remplaçant les anciens seizièmes et huitièmes de finale. Les deux premiers de chaque groupe se qualifiaient pour les quarts de finale. Les Parisiennes ont réussi un sans-faute et l'OL a également assuré la première place de son groupe.

Bayern Munich - PSG

Les Parisiennes ont rendez-vous à Munich pour leur quart de finale aller. Les joueuses de Didier Ollé-Nicole ont jusqu'à présent réalisé un sans-faute, assurant le 18 points sur 18 en phase de poules et n'encaissant aucun but. Meilleure attaque et meilleure défense de la compétition, le club parisien partira avec la faveur des pronostics, mais il devra se méfier des Allemandes, qui ont fait chuter Lyon cette saison.

Juventus - Lyon

L'OL a rendez-vous chez l'hôte de la prochaine finale, à Turin. L'OL est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions avec un total de sept titres en neuf finales jouées. il est aussi le seul club à avoir remporté la compétition cinq fois consécutivement (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020). Le club de Jean-Michel Aulas sera favori face à la Juventus; qui est sortie d'un groupe compliqué avec Wolfsburg et Chelsea (les trois équipes on terminé avec 11 points).

Duel 100% espagnol

Les Lyonnaises et les Parisiennes étaient têtes de série pour ce tirage : elles se déplaceront au match aller (22-23 mars), recevront lors du match retour (30-31 mars) et pourraient s'affronter en demi-finale fin avril.

Pour les autres quarts de finale, Arsenal sera opposé à Wolfsburg et le Real Madrid sera opposé au FC Barcelone, vainqueur l'an dernier, pour un duel fratricide en Espagne. Ce sera le premier clasico européen entre les deux équipes, bien plus déséquilibré que chez les hommes. Les Catalanes de la nouvelle Ballon d'Or Alexia Putellas ont actuellement 22 points d'avance sur les Madrilènes au classement en championnat.