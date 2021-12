DIRECT. PSG-Breidablik : Bachmann ouvre le score pour les Parisiennes d'une sublime frappe enroulée... suivez le match de Ligue des champions

Les Franciliennes n'ont toujours pas perdu le moindre point ni encaissé le moindre but depuis le début de la saison sur la scène europénne.

Le Paris Saint-Germain reçoit Breidablik jeudi 16 décembre à 18h45 au stade Jean-Bouin, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules en Ligue des champions. Grâce à leurs cinq victoires en autant de rencontres, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont déjà composté leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Elles sont également assurées de terminer à la première place du groupe B, devant le Real Madrid, peu importe le résultat de ce match. En face, les Islandaises savent d'ores et déjà qu'elles n'iront pas plus loin dans la compétition.