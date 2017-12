Liberia : "Je suis sûr que George Weah est prêt" à assumer la fonction présidentielle, estime Michel Denisot

L'ancien attaquant vedette du PSG, George Weah, est en lice, mardi 21 décembre, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle au Liberia. Michel Denisot, son président au sein du club de la capitale dans les anées 1990, se souvient de "quelqu'un d'exceptionnel" et n'est pas surpris de le voir à la porte du pouvoir. Selon lui, son ancien joueur "est prêt".

franceinfo : Etes-vous étonné de voir George Weah en lice pour devenir président du Libéria ?

Miche Denisot : Cela ne me surprend pas tellement. J'ai toujours tendance à dire que les joueurs sont dans la vie comme sur le terrain. George Weah était quelqu'un d'exceptionnel. Il a été le premier Africain Ballon d'or. Là, il est peut-être à la veille d'être peut-être le premier footballeur chef d'État, donc il y a peut-être une cohérence dans la suite de sa vie après sa carrière de footballeur. À l'époque, il était déjà attaché à ce qui se passait dans son pays. Il y allait souvent et honorait toutes ses sélections même si c'était une équipe avec lequel il ne pouvait pas gagner beaucoup de trophées. Il partait toujours avec un avion plein de matériel pour les footballeurs de son pays. Il a d'abord été sénateur, il a fait tout le chemin, il s'est déjà présenté à la présidence (...). Aujourd'hui, il est en position de gagner.

Ce serait formidable pour lui et pour tout le monde du foot d'avoir un grand joueur qui devient chef d'État. C'est fabuleux, cela n'est jamais arrivé. Cela donne une dimension exceptionnelle au football. Michel Denisot à franceinfo

Est-il capable d'être président de la République, selon vous ?

J'ai des nouvelles de temps en temps. Il est extrêmement bien entouré, il s'est formé à la fonction, je suis sûr qu'il est prêt. Sur le terrain, il était là dans les grands rendez-vous (...) En club, George Weah était décisif, c'est ce qui fait la marque des grands joueurs, c'est ce qui fait la marque aussi dans la vie des grands hommes.

Quelle est sa plus grande qualité ?

Sa grosse qualité, c'est l'anticipation (...) Il était là où on ne l'attendait pas pour être décisif. Dans la vie, cela s'applique de la même façon. Il savait aussi créer des liens avec les gens assez facilement. Quand il le voulait, il était très sociable avec une forme d'humour et de distance. Il avait tous les paramètres pour réussir. Il était attentionné envers ceux qui l'entouraient et à l'égard des gens démunis. Il était très agréable à fréquenter, comme tous les gens qui ont beaucoup de talent.