Le directeur général de BeIn Sports mis en examen pour "corruption active"

Il est soupçonné d'avoir participé à la négociation de pots-de-vin dans le cadre de l'attribution de grands événements sportifs.

Le directeur général de BeIn Sports, Youssef Al-Obaidly, a été mis en examen le 28 mars pour "corruption active", a appris franceinfo de sources judiciaires mercredi 22 mai 2019, confirmant une info du Monde.

Le patron du groupe de médias qatari est soupçonné d'avoir participé à la négociation de pots-de-vin en vue des candidatures du Qatar à l'organisation des Mondiaux d'athlétisme de 2017 et 2019. Youssef Al-Obaidly, proche du patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi, serait impliqué dans un virement de fonds entre une entreprise qatarie et une société sénégalaise, propriété de Papa Massata, fils de Lamine Diack, l'ancien président de la fédération internationale d'athlétisme.

Le Parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi de Papa Massata Diack et de Lamine Diack devant un tribunal pour corruption et blanchiment de corruption. Le PNF a par ailleurs ouvert une information judiciaire sur un deuxième volet, découvert à la faveur de l'enquête sur le dossier dopage russe et aux ramifications beaucoup plus vastes, conduisant notamment au Japon.