Kylian Mbappé reste au PSG : "Très, très, très heureux, il doit écrire son histoire ici", jubilent les supporters parisiens

"Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025". En une phrase, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi libère le Parc des Princes. La réconciliation est scellée avec des supporters qui réclamaient la Ligue des champions mais conservent leur pépite et retrouvent le sourire. "Très, très, très heureux. Ah oui, là, il a montré que c'était un titi parisien", se réjouit un supporter. "Pour moi là, il est dans le cœur, c'est bon, poursuit-il, Il n'est pas parti au Réal, c'était son rêve et il reste chez nous. C'est une star, c'est une étoile, c'est tout ce qu'on veut." "C'est un truc de ouf ! On sent son amour du club au final", entend-on dans les tribunes du Parc des Princes.

Kylian Mbappé a décidé de prolonger au Paris Saint-Germain pour trois ans. Il l'a annoncé au micro aux supporters avant la rencontre samedi 21 mai contre Metz pour la 38e journée de Ligue 1, remportée (5-0) par les Parisiens. La fin d'un suspens de plusieurs mois et d'une bataille entre le PSG et le Real Madrid qui courtisait la star parisienne. Les supporters parisiens, qui pour beaucoup n'y croyaient plus, sont aux anges.

Foule en délire

Quand Kylian Mbappé prend la parole, la grève des encouragements ou les critiques sur la gestion du club sont vite oubliés. Le Parc des Princes fusionne avec son idole. "Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici, en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison", affirme Kylian Mbappé au micro, devant une foule en délire qui scande le nom de l'attaquant.

"Il doit marquer l'histoire ici à Paris", assure Mehdi, un abonné du virage Auteuil. "Il y a la Ligue des champions, l'histoire est pour lui. C'est son histoire et il doit l'écrire ici. À Madrid, ils ont déjà la leur. Lui, ici, c'est son histoire." L'histoire qui continue. Une évidence pour Rabat. "Il sait ce qu'il vaut et veut partir avec les honneurs et gagner le titre avec Paris", estime le supporter.

"Gagner avec le Réal, ça n'a pas la même saveur que gagner pour Paris. Je pense que ça fera de lui vraiment ce qu'il veut, le grand joueur qu'il veut être." Rabat, supporter parisien à franceinfo

"Il ne le fait pas pour l'argent"

Mais beaucoup, comme Lionel, avoue avoir tremblé ces derniers jours. Ce fidèle parmi les fidèles, 45 ans d'abonnement au stade, n'y croyait plus. Et pour lui, ce n'est pas une question d'argent. "L'argent, il doit en avoir assez quand même, sourit Lionel, Il n'est pas malheureux, non je pense que c'est pour Paris pour le club, pour essayer de marquer l'histoire du club." "Il n'est pas pour l'argent, il l'a déjà dit", renchérit un autre spectateur. "Il veut être que le club arrive à gagner une Ligue des champions avec lui, poursuit Lionel, je pense que c'est un projet sportif, que l'argent ce n'est pas ça qui l'a fait changer d'avis."

Kylian Mbappé va donc continuer à faire rêver toutes les générations parisiennes avec pour objectif d'offrir enfin au PSG sa première Ligue des champions. "Je vais continuer à faire ce que j'aime le plus jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil", conclut l'attaquant parisien.