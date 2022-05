Football : pourquoi Kylian Mbappé choisit de rester au PSG plutôt que rejoindre le Real Madrid

La fin du suspense. Kylian Mbappé a donc décidé de prolonger avec le Paris Saint-Germain, a appris franceinfo auprès de l'entourage du joueur, samedi 21 mai. Les détails de l'accord de principe conclu entre le joueur et le PSG ne sont pas connus, mais cette décision a de quoi surprendre. Mbappé qui souhaitait rejoindre le Real Madrid l’été dernier a pesé le pour et le contre, et souhaite finalement marquer l’histoire du PSG et du championnat de France. Alors que les considérations économiques ont vraisemblablement pesé dans sa décision (plusieurs médias évoquent une prime à la signature de 300 millions d'euros et un salaire annuel de 100 millions), le natif de Bondy est sûrement aussi motivé par d'autres considérations.

Affirmer son nouveau statut de patron du PSG

"Il est temps, pour moi, de prendre plus de responsabilité, à Paris si possible. Et si ce n’est pas à Paris, peut-être ailleurs, dans le cadre d’un nouveau projet." Le 20 mai 2019, les mots lâchés par Kylian Mbappé lors des trophées UNFP faisaient l’effet d’une bombe. Prêt, à seulement 20 ans, à assumer un rôle de patron au sein du PSG deux ans après son arrivée, Mbappé avait été décrit à l’époque comme trop présomptueux.

Trois ans plus tard, l’international français a mis tout le monde d’accord grâce à une saison 2021-2022 exceptionnelle. Et c’est ce statut de nouveau leader de l’effectif parisien qui a achevé de le convaincre de prolonger son contrat avec Paris. Avec 36 buts et 26 passes décisives cette saison, des actions de grande classe et des matchs références, Mbappé a considérablement élevé son niveau de jeu pour s’imposer comme le joueur phare du PSG.

1 - Kylian Mbappé en 2021/22 :



3e titre de joueur de la saison d'affilée, un record

3e saison de Ligue 1 à 25+ buts, une 1ère pour un depuis Thadée Cisowski et Just Fontaine en 1960

impliqué sur 57 buts tcc, seul Karim Benzema (59) fait mieux dans le Top 5



Monstre. pic.twitter.com/BAYsY0FSrc — OptaJean (@OptaJean) May 16, 2022

Pourtant, cette issue ne semblait pas évidente en début de saison. L’arrivée de Lionel Messi semblait lui faire de l’ombre et Mbappé sortait d’un été très compliqué, après son tir au but raté en huitième de finale de l’Euro avec l’équipe de France face à la Suisse. Sifflé en début de saison par le Parc des princes, Mbappé a renversé l’opinion populaire en se montrant irréprochable tout au long de la saison, alors que le club parisien a sombré en Ligue des champions et provoqué la grève de ses supporters. La saison prochaine, Mbappé sera le fer de lance du PSG.

Continuer sur sa lancée avant la Coupe du monde

En novembre dernier, après une victoire en Finlande au cours de laquelle Karim Benzema et Kylian Mbappé avaient brillé, Didier Deschamps s’était exprimé en conférence de presse : "Je vais les mettre dans des glaçons pour qu’ils soient au frais jusqu’à la Coupe du monde." Depuis, le sélectionneur des Bleus peut se réjouir de voir que ses deux attaquants n’ont pas fléchi et continuent d’afficher un niveau exceptionnel.

La Coupe du monde au Qatar est l’objectif numéro 1 de Mbappé en 2022, après avoir déjà remporté le Mondial en 2018 à l’âge de 19 ans. Et partir seulement quelques mois dans un nouvel environnement et un nouveau championnat n’est pas forcément la meilleure manière de se préparer à une telle échéance. Avec le début de la Coupe du monde mi-novembre, Mbappé n’aurait eu que trois mois et demi pour s’adapter au Real.

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont été les grands artisans de la victoire des Bleus face au Kazakhstan. (MATTHIEU MIRVILLE / DPPI via AFP)

Et cela peut parfois mal tourner, quel que soit le joueur : Lionel Messi a mis de longs mois avant de montrer son meilleur visage au PSG. En restant à Paris, Mbappé va pouvoir continuer sur la lancée de cet exercice 2021-2022, au cours duquel il a passé un cap supplémentaire, et aborder sereinement le Mondial qatari. Cette nouvelle saison avec Paris sera également l’occasion pour lui de battre quelques records et de faire de lui la plus grande légende de l’histoire du PSG.

Marquer l’histoire du PSG

On le sait, Kylian Mbappé est ambitieux. Très ambitieux. Et dès ses débuts en professionnels, le natif de Bondy avait dans l’idée de marquer l’histoire de son sport, à l’instar de son idole Cristiano Ronaldo. Mbappé s’est depuis appliqué à le faire en marquant l’histoire de Paris et le choix de prolonger au PSG répond à une forme de continuité. Et ce même s’il affirmait à Paris Match en décembre dernier sa "soif de découverte, de voyages, de rencontres avec les joueurs, des cultures différentes".

Quoi de mieux, pour devenir la légende absolue du club de la capitale, que d’offrir à Paris sa première Ligue des champions, après les échecs successifs du club dans la compétition, qui plus est après avoir refusé le tapis rouge déroulé par le Real Madrid ? Si Mbappé venait à mener Paris sur le toit de l’Europe, il deviendrait l’un des plus grands joueurs, si ce n’est le plus grand joueur, de l’histoire du club.

Attaché aux statistiques, Mbappé va pouvoir peaufiner les siennes en restant à Paris. Et aller chercher quelques records. Avec 168 buts, il lui manque 33 réalisations pour dépasser Edinson Cavani (200 buts) comme meilleur buteur de l’histoire du PSG. Avec son contrat dont il reste à connaître les détails, Mbappé aura peut-être du mal à viser le titre de meilleur buteur de l’histoire du championnat de France de Delio Onnis (299 buts), lui qui en est à 132. Mais qui sait, Mbappé prolongera peut-être une nouvelle fois au PSG à l’issue de son nouveau contrat.