Kolo Muani au PSG : les supporters du club parisien se félicitent de son arrivée, promesse d'une "attaque rêvée"

L'attaquant Randal Kolo Muani a signé avec le Paris-Saint-Germain vendredi, à la toute fin du mercato. L'annonce de l'arrivée du Français de 24 ans est très bien accueillie par les supporters du club.

"Il va apporter un truc de fou avec sa personnalité dans le vestiaire, avec son jeu. C'est un tueur-né. C'est génial pour nous, ça ne peut être que bénéfique pour le PSG", estime Franck, supporter de Paris, au sujet de l'arrivée de Randal Kolo Muani. L'international français de 24 ans avait demandé publiquement à son club de Francfort de le laisser partir et il a donc signé vendredi 1er septembre avec le PSG.

Le club a déboursé 90 millions d’euros, dont 15 millions de bonus, pour l'avoir et les supporters du PSG sont ravis de ce transfert. L’arrivée de Randal Kolo Muani offre au club parisien une attaque très prometteuse. Il sera aux côtés de Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

"C'est une armada." Franck, un supporter du PSG à franceinfo

"Franchement, je trouve même pas les mots. C'est une attaque rêvée. C'est une attaque qui va casser les reins de tous les clubs d'Europe", poursuit-il.

On ne s'arrache pas encore le maillot de Kolo Muani, pourtant déjà bien installé en vitrine dans la boutique du PSG, sur les Champs-Élysées, floqué à 180 euros. Ce n'est pas grave si son nom est peut-être moins clinquant qu'un Neymar ou Lionel Messi, ou fait vendre moins de maillots. "Il y a un gros changement au club et ça fait plaisir", précise Franck, un autre supporter.

"Les stars, c'est trop bling-bling, on met ça de côté et on fait place à la jeunesse." Franck, un autre supporter à franceinfo

C'est la fin d'une ère. Maxence, qui a 12 ans, valide le nouveau projet du PSG : "Grâce aux Émirats, on le sait, on a beaucoup d'argent. Je trouve ça mieux d'investir dans des jeunes joueurs plutôt que dans des joueurs qui vont bientôt finir leur carrière, qui ne vont pas forcément apporter beaucoup au club et qui sont payés des millions. Il vaut mieux prendre des joueurs prometteurs qui vont bien évoluer. C'est des stars, mais du futur. Enfin, c'est la nouvelle génération, comme Mbappé".

Kolo Muani comme nouvelle recrue, cela permet aussi au PSG de reconstituer l'attaque des Bleus. "Je pense que c'est très bon pour l'équipe de France également, indique Samir. Didier Deschamps doit être très content. Après, ils vont avoir les automatismes, l'habitude de jouer ensemble, donc ça va être fluide". Ce ne sera pas fluide tout de suite : Randal Kolo Muani a une entorse à la cheville et il ne sera pas avec son nouveau club parisien face à Lyon, dimanche 3 septembre.