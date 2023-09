Football : la fièvre saoudienne, le cas Mbappé, l'attractivité des internationaux français... Les quatre enseignements majeurs du mercato estival

Le marché des transferts s'est bouclé vendredi pour les grands championnats européens, mais se poursuit jusqu'au 20 septembre en Arabie saoudite, nouvel eldorado des footballeurs.

La folie des grandeurs, une nouvelle fois, et avec l'aide de l'Arabie saoudite, qui entre dans la danse du mercato. La période du marché des transferts a pris fin, vendredi 1er septembre, pour les grands championnats européens. De grands noms ont changé de club cet été, à l'image de Neymar, parti à Al-Hilal, de Harry Kane, qui a quitté Tottenham pour le Bayern Munich, ou encore de Sadio Mané, qui a quitté l'Europe direction Al-Nassr. Grand animateur de ce mercato, Kylian Mbappé reste finalement à Paris.

L'Arabie saoudite bouscule l'échiquier

Six mois après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, des moyens considérables ont été injectés par le championnat saoudien sur le marché des transferts. Pas question de se contenter de joueurs de second plan ou en fin de carrière. Les internationaux français Karim Benzema et N'Golo Kanté, Sadio Mané ou encore Riyad Mahrez ont tous fait le grand saut cet été. "C'est un bon championnat et il y a beaucoup de bons joueurs. Je suis là pour gagner comme je l'ai fait en Europe", a écrit "KB9" sur ses réseaux sociaux lors de son arrivée.

D'après le site spécialisé Transfermarkt, la Saudi Pro League a pour l'instant dépensé près de 846 millions d'euros sur cette fenêtre des transferts, soit le 3e championnat le plus dépensier. Mais le mercato ne se fermera que le 20 septembre en Arabie saoudite, et les clubs de Saudi Pro League pourraient bien attirer de nouveaux joueurs qui ne pourraient plus être remplacés dans les clubs européens, ce qui fait grincer les dents de certains entraîneurs. "En principe, les offres ne devraient plus être étudiées, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions pour le club. Simplement, je pense que ce n'est pas idéal, parce que les clubs saoudiens sont devenus des concurrents dans l'attractivité", regrette ainsi Mikel Arteta, le coach d'Arsenal.

Kylian Mbappé toujours à Paris mais pas encore prolongé

Partira, partira pas ? C'est la question qui a entouré Kylian Mbappé durant tout l'été. A un an de la fin de son contrat avec le PSG (le 30 juin 2024), le capitaine de l'équipe de France a même été mis, un temps, à l'écart du groupe professionnel, en guise de punition pour son refus de prolonger. Le Bondynois assure quant à lui vouloir honorer son contrat jusqu'au bout, mais le PSG ne souhaite pas le voir partir libre, sans indemnités de transfert, l'été prochain.

Si le joueur a été réintégré au groupe professionnel, il n'a cependant toujours pas prolongé son contrat, mais le Paris Saint-Germain ne peut pas l'écarter à nouveau, comme l'expliquait à franceinfo un avocat spécialiste en droit du sport, s'appuyant sur l'article 507 de la charte du football professionnel : "Ecarter un joueur du groupe pro, c'est encadré et cela ne tiendrait pas longtemps", assurait-il. S'il est toujours à Paris cette saison, Kylian Mbappé n'a toujours pas donné des gages de le rester à l'issue de cette saison. Au 1er janvier, il sera libre de s'engager gratuitement avec qui bon lui semble. Le feuilleton pourra alors reprendre.

Déménagements en masse des internationaux français

Outre N'Golo Kanté et Karim Benzema partis en Arabie saoudite, d'autres Bleus ont connu un été agité. Huit mois après la fin de la Coupe du monde 2022, certains internationaux ont choisi de faire leurs valises. Avec son envie de recruter français, le PSG a attiré Lucas Hernandez (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et enfin sa priorité Randal Kolo Muani (Francfort) dans les derniers instants du mercato. Samuel Umtiti, à Lille, et Benjamin Mendy à Lorient, ont aussi fait le choix de revenir dans le championnat national. Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Axel Disasi (AS Monaco) ont quant à eux choisi de rejoindre Chelsea. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), est lui aussi parti en destination de la Premier League, à Aston Villa, tout comme Clément Lenglet (FC Barcelone).

Enfin, destination l'Italie pour Benjamin Pavard et Marcus Thuram, qui ont quitté l'Allemagne (respectivement Munich et M'Gladbach) pour l'Inter Milan, et Matteo Guendouzi, qui est prêté par Marseille à la Lazio.

La Premier League n'a pas perdu la main

Une fois de plus, la Premier League est le championnat qui s'est montré le plus dépensier, avec 2,66 millards d'euros mis sur le marché des transferts, selon le site Transfermarkt. Comme d'habitude, les clubs anglais ont réussi à flairer les bons coups pour attirer de jeunes joueurs prometteurs à prix d'or, comme Sandro Tonali, recruté par Newcastle à l'AC Milan, Rasmus Hojlund, qui rejoint Manchester United en provenance de l'Atalanta Bergame, ou encore Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai, en provenance du RB Leipzig et respectivement nouveaux joueurs de Manchester City et Liverpool.

Mais les clubs anglais ont également réalisé beaucoup de transactions d'ampleur entre eux. Arsenal s'est par exemple offert Declan Rice et Kai Havertz en provenance de West Ham et Chelsea. Les Blues ont, eux, recruté Moises Caicedo à Brighton et Romeo Lavia à Southampton, mais ont vendu Mason Mount à Manchester United. Et Liverpool a lui aussi pioché dans l'effectif de Brighton en s'offrant le champion du monde argentin Alexis Mac Allister.