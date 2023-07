"Je pense que Kylian Mbappé va partir cette année" : les supporters du PSG résignés quant à l'avenir de l'attaquant parisien

Lundi 31 juillet est le dernier jour pour que Kylian Mbappé active son année optionnelle avec le PSG, ce qu'il ne fera pas. Le feuilleton pourrait durer tout le mois d’août et les supporters, eux, affichent leur résignation.

Installé sur sa chaise de camping pliable devant les grilles du nouveau centre d'entraînement du PSG depuis le début de la matinée, Théo énumère les autographes sur son maillot, mais il lui en manque un. Celui de Kylian Mbappé. "J'aimerais bien lui faire signer sur le maillot du PSG, espère Théo, là où il y a vraiment toutes les signatures..."

>>> Trois questions pour comprendre le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG

Le temps presse, car ce n'est pas sûr que Kylian Mbappé soit encore là d'ici la fin de l'été : la date du 31 juillet est le dernier jour pour qu’il active son année optionnelle avec le PSG, ce qu'il ne fera pas. Le feuilleton concernant l'avenir de l'attaquant parisien risque encore de durer, à minima, tout le mois d'août.

"On a atteint un niveau de non-retour"

Théo s'est en tout cas préparé : "Moi je pense qu'il va partir cette année, indique-t-il. En vrai, je ne suis pas triste parce que de toute façon, on s'y attendait."

"Quand il va vraiment signer un contrat dans un autre club, j'aurais vraiment le seum, mais je m'y attends..." Théo à franceinfo

Comme lui, nombreux sont les supporters fatalistes sur l'avenir du Bondynois. Parmi eux, Ruben, maillot parisien sur les épaules : "Cela fait six ans qu'il est au PSG et on sait tous que ce n'est pas l'avenir du club, souligne-t-il. On sait qu'il va bientôt partir et là, maintenant, pour moi, avec Mbappé, on a atteint un niveau de non-retour."

Difficile pour certains d'en vouloir au joueur, présent depuis six ans au club. C'est le cas de Gabriel : "C'est quand même le meilleur joueur du monde : il a fait en sorte d'avoir toutes les cartes en main au PSG. Il a bien géré son business, c'est tout !" Et pas de chances pour les chasseurs d'autographes, Kylian Mbappé cette fois-ci a quitté le centre d'entraînement sans s'arrêter.

Entre le PSG et Mbappé, un dialogue de sourds

C'est en réalité un dialogue de sourds entre deux parties irréconciliables. D'un côté Kylian Mbappé, le champion du monde, qui veut aller au bout de son contrat, soit en juin 2024, et donc quitter le PSG librement. De l'autre, le Paris Saint-Germain, qui n'entend pas le laisser partir gratuitement. Soit le joueur prolonge, soit il est transféré dès cet été : Kylian Mbappé est d'ailleurs déjà sur le marché des transferts d'où son absence de la tournée au Japon.

Et à compter de lundi 31 juillet à minuit, le club discutera avec les prétendants. Mais la direction est certaine que Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid, qui lui en revanche, ne s'est pas positionné. Il y a fort à parier que l'équipe espagnole attendra le dernier moment pour faire une offre. Ce sera à prendre ou à laisser. Dans ce dossier, Mbappé est en position de force, le PSG lui doit trouver la meilleure formule sortir de cette affaire par le haut.