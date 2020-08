"Historique", "un bonheur incroyable" : la joie des supporters du PSG présents à Lisbonne après la qualification en finale de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain s'est imposé mardi soir 3 buts à 0 face à Leipzig et accède pour la première fois de son histoire à la finale de la Ligue des champions. Les supporters présents à Lisbonne ont exprimés leur joie aux joueurs devant leur hôtel.

Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des champions de football. Les Parisiens se sont imposés 3 buts à 0, mardi 18 août, face aux Allemands de Leipzig à l’Estadio Da Luz de Lisbonne. Un match à huis clos, comme depuis le début de la compétition. Pendant qu’à Paris, les supporters enflammaient le parvis du Parc des princes et les Champs-Elysées, les fans présents à Lisbonne ont transmis leur joie aux joueurs devant leur hôtel.



Les portes du bus sont encore fermés mais déjà on entend résonner la musique à l’intérieur. Le premier à descendre est Kylian Mbappé qui s’engouffre dans l’hôtel. Mais quand Neymar, Choupo Moting et Kimpembe sortent à leur tour, enceinte sur l’épaule, c’est pour enflammer le parvis de l’hôtel. À 5 mètres d’eux, tenus à distance, 300 à 400 supporters hystériques. "C’est de la joie, on n’y croyait pas et c’est un bonheur incroyable", commente l’un d’eux.

Un sentiment de revanche

Après avoir remercié et applaudi les fans, les joueurs rentrent dans l’hôtel. Mais Arthur continue de sourire béatement et applaudi les joueurs : "Merci pour tout ! Merci pour l’émotion, on est avec eux pour la finale !" Merci aussi au collectif insiste Tom : "On a toujours nos stars et nos talents, ce qui fait que ça marche mais là, ils sont soudés."

C’est plus que des individualités, c’est une équipe. Tout le monde est ensemble, tout le monde fait des efforts, c’est magnifique !Tom, supporter du PSG

Miguel, venu exprès de Paris pour cette demi-finale, a enfin l’espoir de mettre fin à la fameuse malédiction du PSG en Ligue des Champions. "On n’y croyait plus avec la remontada, après il y a eu cette petite lueur d’espoir, raconte-t-il. On est les premiers comme dirait nos ennemis du sud de la France." Et pour David c’est surtout une revanche qui a été prise : "C’est une bonne réponse à tous ceux qui ne croyaient pas au projet du Paris Saint-Germain. Ça fait depuis quelques années qu'on investit encore et encore, au final on est récompensés. Maintenant, faut aller jusqu’au bout, Faut ramener la coupe."

"On a de la chance d’être à Lisbonne"

Les supporters parisiens sont moins nombreux que devant le Parc des princes ou sur les Champs-Elysées mais ils sont heureux d’être dans la capitale portugaise auprès des joueurs. "C’est complètement historique !, lâche un supporter. On a de la chance d’être à Lisbonne. On profite du moment et pourra dire qu’on était là." Mais jusqu’à quand ? Lola qui pensait rester à Lisbonne pour la finale commence à hésiter : "J'avoue que tous les Parisiens sont à Paris, mon coeur serait plus d’aller dans la capitale. Devant le parc éventuellement, mais avec le Covid-19 on ne sait pas trop... Mais quoi qu’il arrive être rassemblé entre nous, c’est ce qu’il y a de plus beau." Et cela dépendra de l’adversaire de cette finale. Si c’est Lyon qui l’emporte ce soir face au Bayern Munich. Lola et sa famille rentreront à la maison.