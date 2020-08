EN IMAGES. Foot : de Paris à Lisbonne, les supporters du PSG fêtent la qualification de leur club en finale de la Ligue des champions

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de scènes de liesse, aux cris de "On est en finale !", et avec utilisation de fumigènes.

Ils ont célébré une victoire historique. Dès le coup de sifflet final entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig, en demi-finale de la Ligue des champions, mardi 18 août, plusieurs centaines de supporters parisiens se sont rassemblés sur les Champs-Elysées, sous la surveillance des forces de l'ordre.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de scènes de liesse, aux cris de "On est en finale !", et avec utilisation de fumigènes. Alors qu'il était en direct, un journaliste de RMC Sport a ainsi été entouré par des supporters exultés (et pas toujours masqués, malgré l'obligation en vigueur sur l'avenue parisienne), lui faisant presque perdre l'équilibre.

Les supporters du PSG sont déjà en train d'arriver sur les Champs-Élysées et la fête ne fait que commencer ! #RBLPSG #RMCChampions #UCL pic.twitter.com/agk8v2Kcjd — RMC Sport (@RMCsport) August 18, 2020

Des supporters à Lisbonne

Moins nombreux, certains suporters étaient également rassemblés près du Parc des princes, rapporte L'Equipe.

La joie des supporters parisiens près du Parc des princes après la victoire 3-0 du PSG contre Leipzig #RBLPSG pic.twitter.com/PAUVyuUhFH — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 18, 2020

Enfin, une poignée de supporters parmi ceux qui avaient bravé les restrictions sanitaires pour se rassembler à Lisbonne, où avait lieu le match, attendaient mardi soir le retour des joueurs devant leur hôtel, pour célébrer la victoire, a rapporté une journaliste de radio france sur place.

Déjà près d’une centaine de supporters du @PSG_inside devant l’hôtel des joueurs à #Lisbonne pour fêter la victoire !! pic.twitter.com/5K1HxLVofD — Emma Sarango (@EmmaSarango) August 18, 2020

Le club français a enfoncé Leipzig (3-0), mardi, lors d'un match à huis clos, se qualifiant pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Emmenés par un Angel Di Maria étincelant, les hommes de Thomas Tuchel ont renoué avec l'âge d'or continental du PSG qui avait enchaîné, de 1993 à 1997, cinq demi-finales d'affilée en coupes d'Europe.