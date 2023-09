Football : palmarès XXL, blessures à répétition, collection de cartons... Les chiffres marquants des 11 saisons de Marco Verratti au PSG

Arrivé en juillet 2012 au Paris Saint-Germain en provenance de Pescara, le milieu de terrain italien va poursuivre sa carrière loin de la capitale, à Al-Arabi au Qatar.

Temps de lecture : 4 min

"Petit Hibou" s'envole. Il n'effectuera pas de douzième saison au PSG. Arrivé en juillet 2012 dans la capitale avec Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, Marco Verratti était devenu un monument de Paris, mais il ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière. L'Italien a signé officiellement, mercredi 13 septembre, au Qatar, où il évoluera sous les couleurs d'Al-Arabi, a annoncé le club.

Ce départ sonne comme la fin d'un cycle, le natif de Pescara (Abruzzes) étant le vestige le plus ancien du début de l'ère qatarienne. Arrivé à 19 ans, parti de la capitale à presque 31, l'Italien finit son aventure avec le plus beau palmarès de l'histoire du championnat, puisqu'il est le seul à avoir remporté neuf titres en Ligue 1.

Porté aux nues pour son génie et sa capacité à garder le ballon collé à ses pieds, mais aussi critiqué pour ses prises de risques excessives et ses remontrances envers le corps arbitral, Marco Verratti a divisé, mais aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. "Paris, le club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours", a souligné l'Italien à son départ mercredi. Retour en chiffres sur l'aventure de l'international italien au PSG.

416

Malgré de nombreuses blessures, qui l'ont régulièrement éloigné des terrains, Marco Verratti a disputé 416 matchs avec le PSG (276 en Ligue 1, 79 en Ligue des champions, 29 en Coupe de France, 23 en Coupe de la Ligue, 9 Trophées des champions). Il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale. C'est mieux que Marquinhos (411 matchs), mais moins bien que Jean-Marc Pilorget, recordman du nombre de rencontres jouées avec le maillot parisien (435 matchs).

Marco Verratti lors de sa présentation officielle à son arrivée au PSG, le 18 juillet 2012 au Parc des Princes, aux côtés de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo, alors directeur sportif du club parisien. (BERTRAND GUAY / AFP)

30

Le nombre de trophées remportés par Marco Verratti avec le PSG. Le milieu de terrain compile neuf titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023), six Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) et neuf Trophées des champions (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023). Une armoire à trophées bien remplie, preuve de la domination du club parisien sur la scène nationale. En revanche, le palmarès en Ligue des champions est resté vierge. Marco Verratti a également remporté l'Euro 2021 avec l'Italie.

La famille Verratti sur la pelouse du Parc des Princes, pour célébrer le titre de champion de France 2023, le 4 juin. (FRANCK FIFE / POOL)

11

C'est le nombre de saisons au PSG de l'international italien, c'est également le nombre de buts marqués avec le club de la capitale pour Marco Verratti, toutes compétitions confondues. Un but de la tête contre le FC Barcelone en Ligue des champions pour ouvrir son compteur (saison 2014-2015), un but du pied gauche contre Reims lors de son unique doublé avec le PSG pour conclure (saison 2021-2022), et neufs buts du pied droit pour une moyenne d'un but tous les 38 matchs pour l'Italien, plus à l'aise dans le rôle de dernier passeur (61 passes décisives, dont 10 lors de la saison de Ligue 1 2014-2015) qu'à la finition.

Buts de Marco Verratti avec le PSG. (Miro)

107

Malléole, aine, adducteurs, mollet, cuisse, genou, ischio, hanche, aponévrose plantaire... Marco Verratti a passé beaucoup de temps à l'infirmerie du PSG, plus de 600 jours. Ces soucis de santé à répétition lui ont fait manquer 107 matchs en 11 ans de carrière parisienne. Un nombre qui ne prend pas en compte les diverses suspensions pour carton rouge ou accumulation de cartons jaunes.

Marco Verratti, au sol lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le 8 mars 2023 en Allemagne. (FRANCK FIFE / AFP)

136

C'est le nombre de cartons jaunes reçus par Marco Verratti lors de son long passage au PSG, soit environ un avertissement tous les trois matchs. Il en a reçu 92 en Ligue 1, 29 en Ligue des champions, sept en Coupe de France, six en Coupe de la Ligue, et deux lors du Trophée des champions.

Marco Verratti, averti par l'arbitre de la rencontre PSG-Real Madrid, le 15 février 2022. (JOSE BRETON / AFP)

Le milieu de terrain a également vu les arbitres sortir le carton rouge de leur poche à six reprises. Souvent critiqué pour sa propension à critiquer le corps arbitral et à recevoir des avertissements évitables, Marco Verratti ne s'est pas assagi au fil des saisons.