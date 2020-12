Foot : le PSG officialise le départ de son entraîneur Thomas Tuchel

Cette fois, c'est officiel. Le PSG a annoncé, mardi 29 décembre, le départ de son entraîneur Thomas Tuchel. "Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel", détaille un communiqué du club. Le départ surprise du technicien allemand avait été annoncé par de très nombreux médias le 24 décembre dernier, mais le club de la capitale n'avait pas encore communiqué sur le dossier.

"Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au club", a déclaré le président du club Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué. "Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir."

Thomas Tuchel était arrivé sur le banc parisien en juillet 2018 et a dirigé l'équipe à 127 reprises, toutes compétitions confondues. Il avait permis au club d'atteindre la finale de la Ligue des champions cet été. Le nom de son successeur n'a pas encore été dévoilé même si l'Argentin Mauricio Pochettino est fortement pressenti.