Foot : Kylian Mbappé devient le joueur le plus cher du monde

La valeur de transfert de l'attaquant du PSG est estimée à 216,5 millions d'euros, selon l'Observatoire du football.

Il n'en finit plus de toucher les sommets. Kylian Mbappé est désormais le joueur le plus cher des cinq grands championnats, ceux d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de France. Dans sa lettre hebdomadaire du lundi 5 novembre, l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES) affirme que la valeur de transfert de l'attaquant du PSG, recruté en 2017 par le club parisien pour 180 millions d'euros, est désormais de 216,5 millions d'euros.

Le champion du monde et auteur de 13 buts cette saison devance ainsi le buteur anglais de Tottenham Harry Kane, dont la valeur de transfert est estimée à 197,3 millions d'euros. Sur la troisième place du podium figure l'autre star du PSG, Neymar, avec une valeur de 197 millions d'euros.

Depuis octobre 2018, la valeur de transfert de Kylian Mbappé a augmenté de 23 millions d'euros.