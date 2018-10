"Prodigieux", "spectaculaire" : et si Kylian Mbappé recevait le Ballon d'Or 2018 ?

Trente joueurs sont en lice pour recevoir le Ballon d'Or 2018, le 3 décembre prochain. Parmi eux, Kylian Mbappé. Face à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Français âgé de seulement 19 ans a les arguments pour écrire l'histoire.

La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2018 a été dévoilée lundi 8 octobre. Parmi les noms, on retrouve Ronaldo, Messi, Modric, mais aussi pas moins de six Français et notamment un : Kylian Mbappé.

Dans l'histoire du Ballon d'or, jamais un joueur n'a été couronné à son âge. Lors de son premier sacre, Ronaldo avait 21 ans, mais Kylian Mbappé a l'habitude de battre les records de précocité : l'an dernier, il avait été le plus jeune à finir dans les dix premiers.

"Il est hors catégorie"

En un an, l'attaquant a encore changé de dimension, titulaire au PSG mais aussi en équipe de France, fort d'un titre de champion du monde, devenant au passage le plus jeune buteur en finale. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est dithyrambique : "Kylian, il fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce qu'il est capable de faire, même s'il est jeune, c'est un peu hors-norme. Il est hors catégorie. Il y en a un de temps en temps et j'ai le privilège qu'il soit Français, qu'il soit avec nous. C'est la confirmation de ce qu'il est capable de faire, le talent qu'il a et il le sait !"

Il a encore une marge de progression, mais déjà, tout ce qu'il a fait de très bien jusqu'à maintenant... et c'est Kylian. C'est prodigieux !Didier Deschampsà franceinfo

Pascal Ferré, à la tête de France football et du Ballon d'Or, confirme que Mbappé a tout pour écrire l'histoire, avec en plus un quadruplé inscrit le 7 octobre, lors de la rencontre PSG-Lyon, qui joue en sa faveur : "Le Ballon d'Or, c'est un peu une campagne présidentielle et là on arrive dans les derniers mois de la campagne. Donc forcément, quand on inscrit un quadruplé juste au moment où s'ouvre la campagne des votes, ça ne peut pas être un inconvénient. Après, est-ce qu'il sera le favori des 180 jurés dans le monde entier ?"

Mais selon lui, Kylian Mbappé "a les qualités" pour être couronné : "C'est un joueur qui gagne des titres, qui marque des buts, qui est spectaculaire et par rapport aux autres, il a cette ascension supersonique qui le caractérise."

Mbappé, un "phénomène"

Pour l'Europe, cela semble bien parti. "Monstrueux", "phénomène", "un avant et un après Mbappé dans le football français", pouvait-on lire lundi 8 octobre dans la presse. Kylian Mbappé a même déjà un chant à sa gloire en Bulgarie. Mais il devra convaincre les 176 journalistes internationaux qui votent pour élire le Ballon d'Or, dont le nom sera dévoilé le 3 décembre prochain.

Le dernier Ballon d'Or français était Zinédine Zidane, en 1998. Pour le moment, Kylian Mbappé fait coup double, nommé également lundi 8 octobre pour le prix Kopa, récompensant le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans.