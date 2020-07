DIRECT. Finale de la Coupe de la Ligue : à la mi-temps, le PSG et Lyon se neutralisent (0-0)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Le match s'anime un peu entre le PSG et Lyon, même s'il n'y a toujours pas de but. Un très beau coup franc lointain de Neylar a été détourné par Lopes et dans la foulée les Lyonnais ont joué un très bon contre, mais Presnel Kimpembe a effectué un très beau retour.

: Et c'est reparti au stade de France entre le PSG et Lyon pour cette 26e et dernière finale de Coupe de la Ligue. J'en profite pour vous rappeler que les Lyonnais ont une histoire contrastée avec cette compétition, comme le rappelle francetv sport. L'OL a gagné la compétition en 2001, mais a également perdu quatre finales.





: On constate que les organismes fatiguent après 45 minutes. Les entraîneurs vont devoir gérer leur coaching en deuxième mi-temps. Rappelons qu'ils disposent pour cela de cinq changements pour faire face aux conséquences du calendrier bouleversé par le coronavirus.







: C'est la pause entre le PSG et Lyon dans cette finale de Coupe de la Ligue. Les deux équipes se neutralisent pour l'instant (0-0) et Lyon fait jeu égal avec le champion de France.

: Idrissa Gueye vient de réveiller les quelques supporters du stade de France avec une superbe frappe des 20 mètres. Mais l'arrêt d'Anthony Lopes est tout aussi beau. Toujours .

: 0-0 on se réveille les Parisiens !!!

: La coupe de la ligue égale à elle même. Sans intérêt. RIP

: Déjà la coupe de la ligue c’est pas la joie mais pratiquement sans public et sans supporter, aucune ambiance. Grosse loose

: Sur Twitter comme dans les commentaires, la majorité s'accorde pour dire que le match est pour l'instant assez décevant. Et l'absence de public n'aide pas. A 10 minutes de la mi-temps, toujours .

: Le jeu est haché entre le PSG et Lyon pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il faut dire que la chaleur n'aide pas. Il fait encore 32°C sur la pelouse du stade de France. A 20 minutes de la mi-temps, toujours .







: C'est au tour de Depay de se signaler, avec une reprise de volée au second poteau. mais la frappe du lyonnais s'envole dans les airs. Toujours 0-0 aprsè 12 minutes de jeu.

: Cette dernière Coupe de la Ligue de l'histoire est l'occasion de se remémorer quelques souvenirs. Voici 25 ans de finales en images.













: Et dans la foulée le Brésilien est tout prêt d'ouvrir le score après un une-deux avec Thiago Silva. Sa frappe enroulée du droit frôle le poteau lyonnais. Lopes semblait battu.

: Après un bon début de match des Lyonnais face à des Parisiens un peu empruntés, Neymar vient d'allumer la première mèche avec une bonne frappe de loin. Mais le tir est facilement capté par Anthony Lopes.

: Lyon gagne 3 /2

: 2 - 1 pour le PSG ! Bon match à tous

: Bonsoir FI 1 /0 pour Lyon

: Le match vient de commencer à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre en direct sur France 2. Et c'est parti !





: 4-1 pour PSG. 3 buts en première période, les deux autres en deuxième période. Si je gagne mon pari je monte à Paris et je paie l’apéro à tout le monde chez France Info !!!

: Un pronostic pour le match de ce soir ? De mon côté, j'annonce une victoire 3-1 pour le PSG face à Lyon. Bon, je suis obligé d'admettre que mon coeur est un peu parisien...

: Les équipes viennent d'arriver sur le terrain pour l'échauffement.

: Plus que trente minutes avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon (à suivre sur France 2 et sur notre site). Un point sur le composition des équipes :



Paris SG : Navas - Kurzawa, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bakker - Verratti, Marquinhos, Gueye - Di Maria, Icardi, Neymar



• Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay (cap), Moussa Dembélé