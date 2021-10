Rachat de Newcastle : "une honte pour le football anglais", selon la fiancée de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné

Le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien est "une honte pour le football anglais", réalisé au mépris "des droits humains" et de "la justice", a dénoncé vendredi Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi.

"Je suis vraiment triste. Je suppose que l'argent est plus important que tout dans cette vie", a confié à Sky News Mme Cengiz, au lendemain du rachat du club anglais par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben.

I hope the fans and players of @NUFC will hold their owners to account and ask them why no one knows where Jamal's body is yet? Why has there been no Justice for Jamal? This is such a shame. #Newcastletakeover #JamalKhashoggi #justiceforjamal pic.twitter.com/JrO3K030H4